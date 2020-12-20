Экономика

«Нас загоняют в тень»: волгоградские перевозчики заявили об угрозе разорения из-за новых налогов

Экономика 20.12.2020 13:15
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20.12.2020 13:15


Сегодня волгоградские перевозчики провели короткий автопробег от стелы на въезде в Волгоград по Третьей продольной магистрали. Так разъехались грузовики после собрания предпринимателей, которое было проведено под эгидой регионального отделения общероссийской организации перевозчиков России «Объединение перевозчиков России», в котором приняли участие около 20 предпринимателей. Как рассказал ИА «Высота 102» руководитель организации Андрей Пуршев, владельцы транспортных средств всерьез обеспокоены новшествами в системе налогообложения, которые начнут действовать в будущем году. По мнению перевозчиков, они приведут к крайне неблагоприятным последствиям – начиная от закрытия малых и средних предприятий, увольнением персонала, ухода предприятий в другие регионы и, как следствие, к снижению поступлением налогов в региональный бюджет. 

«С 2021 года отменяется система единого налога на вмененный доход, согласно которой мы платили страховые, пенсионные взносы, а также делали отчисления на медстрахование. Это многих устраивало, в первую очередь владельцев небольшого количества техники, люди держались на плаву. Теперь же заработает упрощенная система налогообложения, так называемая УСН. Теперь мы должны платить налог в размере 6% от общего движения средств, кроме того, еще 1%, если этот объем превышает 300 тысяч рублей. То есть получается в общей сумме 7%. Предпринимателей ждут огромные траты. Например, я подсчитал по своему автопарку, теперь я должен платить примерно на 250 тысяч рублей в год больше. Такие налоги потянут далеко не все», - говорит Андрей Пуршев. 

По его словам, не устраивают  перевозчиков и другие варианты уплаты налогов. Например, предприниматели могут выплачивать 15% от суммы, которая рассчитывается от разницы между доходами и расходами. Однако в этом случае предпринимателю придется нанимать бухгалтеров, что также не всем под силу, особенно тем перевозчикам, у кого в собственности, например, один автомобиль.
Разорительной для перевозчиков окажется и система патентов. Если перевозки осуществляются в другие регионы, то предпринимателям придется приобретать несколько патентов в нескольких регионах страны, что просто нереально. Так, патент для фуры стоит более 120 тысяч рублей. Заплатить несколько раз по столько перевозчики не смогут. 
По словам Андрея Пуршева, власти в других регионах страны уже пошли навстречу бизнесу, работающему в этой сфере. Тем более, что федеральным законодательством предусматривается возможность снижения региональными властями ставок и по УНС, и по патентам. Например, это сделали уже в Калмыкии, в Саратовской области. В частности, в Калмыкии стоимость налога по УНС снижена с 6% до 1%, а цена патента – в десять раз. «В нашем регионе не предпринято в этом плане никаких шагов. Результат будет плачевным – предприниматели или зарегистрируются в других регионах, или разорятся, некоторые уже заявили, что вынуждены будут работать по серым схемам. В итоге вместо завышенных, по нашему мнению, налогов бюджет не получит ничего», - озвучивает руководитель организации мнение членов организации.
Соответствующее обращение предприниматели уже направили в Волгоградскую областную думу, которая, как считают перевозчики, должна в срочном порядке предпринять соответствующие шаги по спасению сферы перевозок в регионе. Такие же обращения завтра планируется направить губернатору Волгоградской области и уполномоченному по правам предпринимателей Волгоградской области. 
Справка. В организацию "Объединение перевозчиков России" входят предприниматели из более чем 40 регионов в сфере пассажирских и грузовых перевозок. Цель организации - отстаивать интересы бизнеса, работающих в этой отрасли, взаимодействовать с органами власти для выработки оптимальных решений.

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