В Волгограде в сгоревшем доме нашли тело человека

Происшествия 19.12.2020 09:38
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19.12.2020 09:38
В Волгограде выясняют обстоятельства пожара, в котором погиб человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, огонь вспыхнул накануне утром в Краснооктябрьском районе. Сигнал о пожаре на улице Клары Цеткин, где горел кирпичный дом, поступил около 6-40. Горение было ликвидировано пожарными расчетами в 8-18. Однако без жертв не обошлось. В огне погиб 55-летний волгоградец. Причины трагедии устанавливаются.
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