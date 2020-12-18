Экономика 18.12.2020 20:22
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18.12.2020 20:22
По итогам заседания 18 декабря Совет директоров Банка России принял ожидаемое решение оставить ключевую ставку без изменений на уровне 4,25%. Как и ожидалось, решение было вызвано ускорением роста цен под воздействием проинфляционных факторов: как продолжающимся переносом в цены прошедшего в сентябре-октябре ослабления рубля, так и всплеска розничных цен на рынках отдельных товаров, комментирует старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
В результате инфляция в 2020 г. превысит прежние прогнозы регулятора и по новым оценкам составит 4,6-4,9%. Показатели текущего роста потребительских цен, отражающие наиболее устойчивые инфляционные процессы, по мнению регулятора находились вблизи целевого уровня.
Существенным отличием позиции регулятора от прогноза Открытия Research состоит в том, что по оценкам регулятора наблюдаемые проинфляционные факторы могут сохранить свое воздействие продолжительное время – в том числе под влиянием удорожания издержек, в результате чего в начале года они будут компенсировать дезинфляционное влияние динамики внутреннего спроса. Прогноз регулятора по инфляции на 2021 г. не изменился и составил 3,5-4,0%. Прогноз по инфляции Открытия Research на 2021 г. остается в рамках интервала прогноза Банка России, однако теперь приближается к нижней границе прогноза (3,6%). По нашему мнению, наблюдаемый в 2020 г. уровень цен на отдельные продовольственные товары по итогам 2021 г. окажет заметное сдерживающее влияние на инфляцию, как неоднократно наблюдалось ранее.
Банк России отметил замедление темпов восстановления экономики в 4 квартале 2020 г.
Впрочем, ухудшение эпидемиологической обстановки будет оказывать гораздо менее сдерживающее влияние по сравнению со вторым кварталом. Прогноз падения ВВП в 2020 г. был уточнен до нижней границы интервала от 4 до 5%, опубликованном в предыдущем пресс-релизе – в том числе под влиянием неожиданно скромного падения ВВП в третьем квартале (-3,4% г/г), более половины которого было обусловлено падением добычи в нефтегазовом секторе. Новые ориентиры роста на 2021 г. озвучены не были (прежние составляли 2,5-3,5%), но регулятор ожидает возобновление устойчивого роста российской экономики с первого квартала по мере «нормализации ситуации с заболеваемостью». Этому также будет способствовать ослабление квот по добыче нефти с января 2021 г.
Регулятор планирует в 2021 г. сохранить мягкую денежно-кредитную политику. Банк России по-прежнему не исключает снижение ставки на одном из последующих заседаний в зависимости от дальнейшего развития ситуации, однако теперь отмечает «высокую неоднородность текущих тенденций в экономики и динамике цен». На своей конференции председатель Банка России Э.Набиуллина отметила, что в течение первого полугодия 2021 г. регулятор планирует начать публикацию прогноза ключевой ставки.
Решение Банка России совпало с рыночными ожиданиями. Доходности пятилетних ОФЗ не отреагировали на решение ЦБ сохранить неизменной ключевую ставку, сохранившись на уровне около 5,28%. Курс рубля к доллару не изменился, прервав наблюдавшееся с начала торгов в пятницу ослабление. Рыночные ожидания динамики ключевой ставки существенно не изменились по сравнению с предыдущим заседанием Банка России, хотя теперь, исходя из кривой свопов на ключевую ставку, первое повышение ставки может произойти и несколько ранее, чем через 9 месяцев.
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