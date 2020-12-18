Телеком

«Спасибо интернету-2020»: во Всероссийском конкурсе «Ростелекома» призёром стала жительница Волгограда

Телеком 18.12.2020 13:53
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18.12.2020 13:53


Жительница Волгограда Мария Завизион заняла второе место в конкурсе, организованном «Ростелекомом» и Пенсионным Фондом РФ для пользователей старшего поколения, которые делают успехи в освоении интернет–пространства.  Конкурс проводится ежегодно с 2015 года в целях повышения доступности услуг для граждан пенсионного возраста, в том числе при помощи Единого портала госуслуг, а также для продвижения проектов по обучению пенсионеров компьютерной грамотности и безопасной работы в сети. В 2020 году на конкурс «Спасибо интернету» поступило более 4,6 тысяч заявок из 77 регионов России, в том числе 76 заявок –  из Волгоградской области, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. 
«Современные технологии подвластны любому человеку и возраст вовсе не помеха к их освоению,было бы желание. Я благодарна организаторам проекта “Азбука интернета” за возможность стать грамотным пользователем. Победа в конкурсе такого масштаба стала для меня неожиданной и очень приятной, но вдвойне приятно, что теперь в компьютере и в интернет-пространстве я чувствую себя как рыба в воде, многое умею сама, мне не приходится никого просить: могу заходить на сайты, записываться в МФЦ и поликлинику, общаться с детьми, внуками, выбирать подарки в интернет-магазинах, и это, действительно, здорово», – поделилась Мария Андреевна Завизион,  призер конкурса, жительница Волгограда. 
Пенсионеры в Волгограде на постоянной основе повышают компьютерную грамотность благодаря образовательному проекту, реализуемому совместно «Ростелкомом», пенсионным фондом Российской Федерации и городской сетью библиотек. Группы формируются по мере набора желающих. 
«Людям старшего поколения хочется идти в ногу со временем, но, зачастую, они испытывают страх и неуверенность перед современными технологиями. Очень важно поддержать пенсионеров в их стремлении стать полноправными интернет-пользователями, научить их не бояться компьютера и безопасно выполнять необходимые операции на сайтах и в приложениях. Партнерство с “Ростелекомом” позволило многим волгоградцам пожилого возраста освоить “Азбуку интернета”, уверена, что проект будет расти и развиваться», – отметила Светлана Пруданова, директор Волгоградской сети городских библиотек. 
В этом году в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией проект «Азбука интернета» перешел в онлайн формат. Курс стартовал 15 сентября и продлится до 15 мая 2021 года. Занятия проходят в режиме реального времени с помощью дистанционной платформы Zoom.
«Пандемия короновируса и вынужденная самоизоляция внесли значительные коррективы в образ жизни многих людей, поэтому вопрос обучения пенсионеров пользованию интернетом стал особенно актуальным: пожилым людям, как и раньше, необходимо получать государственные и муниципальные услуги, оплачивать счета, записываться на прием в учреждения здравоохранения и общаться с родными и близкими, а интернет-порталы позволяют делать это быстро и безопасно для здоровья. Мы оперативно скорректировали программу “Азбука интернета”, подобрав для нее удобный и безопасный онлайн-формат, чтобы уроки компьютерной грамотности под руководством наставников по-прежнему были доступны старшему поколению и пожилые волгоградцы как можно скорее смогли пользоваться всем спектром дистанционных сервисов в сети»,  – подчеркнул Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
Образовательный проект «Азбука интернета» реализуется в Волгограде с 2014 года. За это время компьютерную грамотность освоили более тысячи волгоградских пенсионеров.

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