«ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» отмечает 63-летие





Одно из ведущих предприятий России и один из основных налогоплательщиков региона Волгоградский нефтеперерабатывающий завод отмечает сегодня 63-летие.

История завода началась 21 декабря 1957 года. Именно в этот день был выдан первый сталинградский бензин. В 1993 году предприятие вошло в группу «ЛУКОЙЛ». Компания крупно инвестировала производство, в перевооружение предприятия вложено сотни миллиардов рублей.

Модернизация изменила заводские технологии и сделала предприятие одним из самым успешных в российской нефтепереработке. Яркими примерами модернизации стали введение в эксплуатацию в 2016 году уникального высокотехнологичного комплекса глубокой переработки вакуумного газойля и пуск в 2018 году первой очереди солнечной электростанции мощностью 10 МВт.





Сегодня 34 заводские технологические установки вырабатывают более 60 видов высококачественной продукции. Это различные сорта автомобильных бензинов и авиационных топлив, моторные и авиационные масла, коксы и битумы, сжиженные углеводородные газы и многое другое. Около половины выпускаемой продукции идёт на экспорт. В целом завод выпускает более 30 процентов промышленной продукции области.

Заводчане активно используют инструменты бережливого производства и повышения эффективности. Как отмечают на предприятии, это позволило только в уходящем году получить дополнительный экономический эффект в размере более 2 миллиардов рублей

Большое внимание уделяется промышленной безопасности и охране окружающей среды. В 2019 году завершилась ликвидация полигона нефтешламов, сохранившегося ещё с советских времён. Проект получил признание на уровне Совета Федерации РФ и был отмечен в числе лучших федеральным фондом имени Вернадского.

ВНПЗ – социально ответственное предприятие. Выполняя собственную благотворительную программу, оно ежегодно расходует миллионы рублей на оказание помощи инвалидам и ветеранам, общественным организациям, больницам и школам. Благодаря реализации Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между областью и ПАО «ЛУКОЙЛ», активным участником которого является ВНПЗ, лишь за последние годы в регионе общими усилиями построен интерактивный музей «Россия – моя история», реконструированы волгоградский детско-юношеский центр и стадион «Темп», завершается воссоздание православного Собора имени Святого князя Александра Невского.







