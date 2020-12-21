Экономика

«ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» отмечает 63-летие

Экономика 21.12.2020 09:03 Новости компаний
0
21.12.2020 09:03 Новости компаний


Одно из ведущих предприятий России и  один из основных налогоплательщиков региона Волгоградский нефтеперерабатывающий завод отмечает сегодня 63-летие.
История завода началась 21 декабря 1957 года. Именно в этот день был выдан первый сталинградский бензин. В 1993 году предприятие вошло в группу «ЛУКОЙЛ». Компания крупно инвестировала производство, в перевооружение предприятия вложено сотни миллиардов рублей.
Модернизация изменила заводские технологии и сделала предприятие одним из самым успешных в российской нефтепереработке. Яркими примерами модернизации стали введение в эксплуатацию в 2016 году уникального высокотехнологичного комплекса глубокой переработки вакуумного газойля и пуск в 2018 году первой очереди солнечной электростанции мощностью 10 МВт. 

Сегодня 34 заводские технологические установки вырабатывают более 60 видов высококачественной продукции. Это различные сорта автомобильных бензинов и авиационных топлив, моторные и авиационные масла, коксы и битумы, сжиженные углеводородные газы и многое другое. Около половины выпускаемой продукции идёт на экспорт. В целом завод выпускает более 30 процентов промышленной продукции области.
Заводчане активно используют инструменты бережливого производства и повышения эффективности. Как отмечают на предприятии, это позволило только в уходящем году получить дополнительный экономический эффект в размере более 2 миллиардов рублей
Большое внимание уделяется промышленной безопасности и охране окружающей среды. В 2019 году завершилась ликвидация полигона нефтешламов, сохранившегося ещё с советских времён.  Проект получил признание на уровне Совета Федерации РФ и был отмечен в числе лучших федеральным фондом имени Вернадского. 
ВНПЗ – социально ответственное предприятие. Выполняя собственную благотворительную программу, оно ежегодно расходует миллионы рублей на оказание помощи инвалидам и ветеранам, общественным организациям, больницам и школам. Благодаря реализации Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между областью  и ПАО «ЛУКОЙЛ», активным участником которого является ВНПЗ, лишь за последние годы в регионе общими усилиями  построен интерактивный музей «Россия – моя история», реконструированы волгоградский детско-юношеский центр и стадион «Темп», завершается воссоздание православного Собора имени Святого князя Александра Невского.   

 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

2-ком.кв-ра в сданном доме ЖК "Бейкер стрит".Всего 3,5 млн р.!

Подвесные потолки Армстронг. Плита - 85 руб./шт.. 95 50 05; 95 50 06

Экспресс-тесты для выявления антител класса IgG/IgM
Экономика
21.12.2020 12:28
Экономика 21.12.2020 12:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.12.2020 10:54
Экономика 21.12.2020 10:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.12.2020 10:30
Экономика 21.12.2020 10:30
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.12.2020 08:34
Экономика 21.12.2020 08:34
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.12.2020 20:21
Экономика 20.12.2020 20:21
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.12.2020 17:05
Экономика 20.12.2020 17:05
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.12.2020 13:15
Экономика 20.12.2020 13:15
Комментарии

0
Далее
Экономика
18.12.2020 20:22
Экономика 18.12.2020 20:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.12.2020 18:38
Экономика 18.12.2020 18:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.12.2020 17:35
Экономика 18.12.2020 17:35
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.12.2020 16:40
Экономика 18.12.2020 16:40
Комментарии

0
Далее
Экономика
18.12.2020 16:34
Экономика 18.12.2020 16:34
Комментарии

0
Далее
Экономика
18.12.2020 14:59
Экономика 18.12.2020 14:59
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.12.2020 11:11
Экономика 18.12.2020 11:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.12.2020 19:39
Экономика 17.12.2020 19:39
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

13:26
За разбой в «Макдоналдсе» осуждены двое жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:18
«Не меньше 25 тысяч»: на пикетах в Волгограде потребовали от государства помощи людям в год пандемииСмотреть фотографии
12:28
В Волгоградской области продолжается работа по газификации территорийСмотреть фотографии
12:19
Конца не видно: новых заражений COVID-19 в Волгоградской области стабильно многоСмотреть фотографии
12:08
Запасаем койки и лекарства: в Волгоградской области готовятся к вспышке коронавируса после новогодних посиделокСмотреть фотографии
11:32
Вину не признали: осуждены убийцы 18-летнего парня у клуба "ЛОФТ" в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:24
В Волгоградской области установлены новые пределы пограничной зоныСмотреть фотографии
11:16
В столкновении двух "КАМАЗов" в Волгоградской области погиб человекСмотреть фотографии
10:21
Под Волгоградом чау-чау изуродовала дачнице лицоСмотреть фотографии
10:08
Житель Волгоградской области ответит за кровавую расправу на глазах ребенкаСмотреть фотографии
09:53
От неисправного авто в Волгоградской области вспыхнул гигантский костерСмотреть фотографии
09:03
«ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» отмечает 63-летиеСмотреть фотографии
09:00
Волгоградцы поблагодарили прокурора области за возвращение трамваяСмотреть фотографии
08:34
Не платишь за электроэнергию – рискуешь на Новый год оказаться с заблокированной картойСмотреть фотографии
22:27
Жуткое месиво: под Волгоградом бетоновоз похоронил под собой иномаркуСмотреть фотографии
21:33
Компания из Чечни требует денег с заказчика мусороперерабатывающего комплекса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:56
Волгоградская облдума не отказалась от банкетов с официантами в тяжелый годСмотреть фотографии
20:21
Собственники скандальной застройки в центре Волгограда погрязли в судах с мэриейСмотреть фотографии
20:05
В Волгограде бывшие конюшни стали памятникомСмотреть фотографии
19:33
Волгоградцам пообещали сказочную погоду на 31 декабряСмотреть фотографии
18:54
Глобальная перестройка не нужна: волгоградские болельщики и эксперты подводят итоги межсезонья «Ротора»Смотреть фотографии
17:05
В Волгоградстате заявили о снижении количества бедныхСмотреть фотографии
15:53
Топ-чиновник оказался в центре коррупционного скандала со строительством по нацпроекту детсада в ВолжскомСмотреть фотографии
13:15
«Нас загоняют в тень»: волгоградские перевозчики заявили об угрозе разорения из-за новых налоговСмотреть фотографии
12:41
В Волгоградской области количество умерших от коронавируса превысило 400 человекСмотреть фотографии
12:23
В Волгограде скончался глава врачебной династииСмотреть фотографии
11:26
Сотрудники УФСБ по Волгоградской области тихо отмечают профессиональный праздникСмотреть фотографии
10:26
«Было, что скрывать?»: в Волгоградской области юный пассажир погиб в ДТП с фуройСмотреть фотографии
10:19
В Волжском легковушка после столкновения влетела в коллекторСмотреть фотографии
08:01
Юрий Марамыгин: безопасность нашего региона в руках профессионаловСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 