



К 11 годам 6 месяцам колонии общего режима приговорена 37-летняя жительница Урюпинского района за убийство человека с особой жестокостью. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, государственное обвинение по этому уголовному делу поддерживал прокурор региона Денис Костенко.

В судебном заседании установлено, что преступление было совершено вечером 22 мая текущего года в районе недействующего железнодорожного вокзала Урюпинска. Подсудимая распивала спиртное со своим знакомым, между ними произошла ссора. Женщина вылила на мужчину крепкий спиртной напиток кустарного производства и подожгла его. Видя как потерпевший кричит и просит о помощи, женщина мер по его спасению не приняла. Когда мужчина перестал подавать признаки жизни, она покинула место преступления. Уголовное дело было возбуждено по п."д" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство с особой жестокостью). Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.

Несмотря на то, что подсудимая в начале судебного следствия свою вину отрицала, под тяжестью представленных государственным обвинением доказательств она признала вину в совершении убийства.

Приговор в законную силу не вступил.

Фото пресс-службы прокуратуры Волгоградской области