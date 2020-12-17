В Волгограде всю ночь устраняли последствия ледяного дождя

Общество 17.12.2020 09:31
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17.12.2020 09:31
Минувшей ночью на дорогах областного центра свыше 70 единиц специализированной техники проводили обработку дорожного покрытия противогололедными реагентами, а также очистку от наледи и накатов, образовавшихся в результате ледяного дождя, продолжавшегося в отдельных районах Волгограда до позднего вечера. На проезжую часть и тротуары нанесено около 800 тонн песко-соляной смеси. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации города, в течение ночи бригады муниципальных служб неоднократно возвращались на основные магистрали города для повторной обработки дорог противогололедными материалами. Вступая в химическую реакцию с наледью или снегом, реагент растапливает их, образуя снежную кашицу. После этого по обработанным реагентом участкам проезжают комбинированные дорожные машины, счищая с дорожного полотна растопленные снежные и ледяные массы.
В утренние часы противогололедными реагентами было обработано порядка 70 тысяч квадратных метров тротуаров, а также около 10 тысяч квадратных метров остановочных площадок.
В свою очередь муниципальные службы проводят уборку общегородских пешеходных пространств. На эти объекты сутра вышли свыше 120 работников районных служб. В утренние часы от гололедицы с использованием техники малой механизации были очищены тротуары вдоль ул. Титова, Таращанцев, Хользунова и лестницы по ул. Репина и Тарифной в Краснооктябрьском районе, тротуары вдоль пр. Ленина, ул. Чуйкова, Комсомольской, Краснознаменской, Коммунистической и другие пешеходные площадки в Центральном районе, бульвар им. Энгельса, парк Юбилейный и Севастопольская набережная в Красноармейском районе, тротуары вдоль ул. Симонова, пр. Жукова и бульвар 30-летия Победы в Дзержинском районе, а также основные общественные пространства в других районах.
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