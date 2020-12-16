В центре Волгограда вырастает «сладкая» новогодняя елка





На пересечении Аллеи Героев и проспекта Ленина в Волгограде устанавливают новогоднюю елку. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, сейчас рабочие собирают нижние ярус металлического каркаса праздничного дерева, высота которого составит 12 метров. Ель украсят 800 игрушек, среди которых фигурки конфет, самолётов, воздушных шаров, часов, звёзд и снежинок. Размер некоторых украшений, в том числе звезды на макушке, превышает 1 метр.

В центре Волгограда уже появилось несколько искусственных елок. К примеру, главный символ Нового года появился в городском саду и на нижней террасе набережной. На парковке Нулевой Продольной магистрали также ведется монтаж горки для катания. Там же запланирована сооружение ледового катка и больших светодиодных композиций. Украшения улиц гирляндами и светодиодными фигурами продолжается и в других районах города.







