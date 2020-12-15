СберБанк Онлайн снова признан лучшим приложением в сфере онлайн-банкинга

Экономика 15.12.2020 14:25 Новости компаний
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15.12.2020 14:25 Новости компаний
Мобильное приложение СберБанк Онлайн признано победителем премии Digital Leaders в номинации «Мобильное приложение года». Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе банка.
В номинации были представлены приложения более двадцати финансовых организаций. Премия Digital Leaders отмечает лучшие достижения в области цифровизации, проводится в 2020 году впервые и является развитием проекта «Время инноваций», существующего более 10 лет. Премия проходит при экспертной поддержке Министерства экономического развития РФ, Агентства инноваций города Москвы, Высшей школы экономики, Российской венчурной компании и других общественных и государственных организаций.
«В этом году с учётом ограничений в связи с пандемией мы как никогда активно работали над диджитализацией сервисов банка для наших клиентов и дальнейшим развитием СберБанк Онлайн. И нам очень приятно слышать, что наш мобильный банк вновь признан лучшим!», -отметил Алексей Круглов, директор дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка.
«Несмотря на то, что премия относительно молода, мы получили более трёхсот заявок на участие в конкурсе. В большинстве своём проекты поражали масштабом и достигнутыми результатами, а также пониманием того, насколько глубоко цифровизация проникла в нашу жизнь. И, конечно же, особое место в списке победителей премии занимает самое популярное на российском рынке банковское приложение — СберБанк Онлайн, которое вот уже несколько лет является ориентиром цифрового развития», - прокоментировала Елена Хомутова, директор премии Digital Leaders.
Фото ru.freepik.com
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