Общество

Французские парки и японский водоем: волгоградские архитекторы показали будущее Комсомольского сада

Общество 15.12.2020 10:23
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15.12.2020 10:23


Архитекторы Центра «ВЯЗ» разработали решения по ландшафтному дизайну для благоустройства Комсомольского сада. Концепция предполагает обустройство вдоль улицы Коммунистической аллеи французских парков, которая приведет посетителей к японскому саду и зданию пожарной каланчи, сообщили ИА «Высота 102» в учреждении. 
Аллею французских парков предполагается оформить как «коридор» из растений, пройдя по которому,  горожане познакомятся сразу с шестью традициями французского паркового искусства. Вдоль аллеи архитекторы предлагают расположить друг за другом ландшафтные экспозиции, напоминающие парки Франции - парк «Богатель», Сад «Долины Луары», Ботанический сад города Руана, Парк «Андреа Ситроена», Парк «Тюильри» в Париже и Сады «Версаля». В каждой из экспозиций предполагается обустроить пышные цветники, фонтаны, установить лавочки и скульптурные экспозиции. Объединять их будет топиарное искусство: все деревья и кустарники будут иметь схожую фигурную стрижку.
Еще одной особенностью обновленного парка в центре Волгограда может стать японский сад. Его планируется расположить на пересечении улицы Коммунистической и улицы Володарского. Архитекторы Центра «ВЯЗ» предлагают сделать этот сад по типу одного из трех знаменитых парков Японии – сада Коракуэн. В нем расположатся два водоема и экспозиция из камней, выполненная по особой японской технике. Ее суть заключается в том, что на песчаной площадке будет расставлено 15 камней таким образом, что их все можно будет увидеть с любой точки сада одновременно.
Напомним, ранее архитекторы Центра «ВЯЗ», исходя из пожеланий волгоградцев и коллектива Нового Экспериментального театра, предложили разместить в Комсомольском саду Театральный сквер. Это будет пространство с театральной экспозицией под открытым небом, рассказывающее о буднях НЭТа. Дирекция культурного учреждения, в свою очередь, поделилась желанием разместить там театральные наряды и части декораций из различных спектаклей. Таким образом, все посетители Комсомольского сада во время прогулок смогут любоваться выставочной зоной, а город получит уникальное место досуга.
Комсомольский сад станет еще одним звеном так называемого «паркового кольца» в центре Волгограда, которое на протяжении последних лет создают городские власти при участии архитекторов Центра «ВЯЗ». В это пространство уже входят Аллея Героев, верхняя терраса Центральной набережной, пешеходная зона проспекта им. Ленина и открытый в этом году Александровский сад.
Урбанистами Центра «ВЯЗ» выполнена концепция поймы реки Царицы и комфортной пешеходной связи вдоль улицы 10-ой Дивизии НКВД, которая объединит сразу два общественных пространства: пойму реки Царицы и Комсомольский сад. Кроме того, специалисты дополнительно разработают дизайн-проект обновления участков ул. Коммунистической и Володарского, которые примыкают к объекту.

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