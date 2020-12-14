



К 6 годам лишения свободы в колонии-поселении приговорен 29-летний житель Палласовского района. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, мужчину признали виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

В суде установлено, что подсудимый 16 июля текущего года, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, управлял легковым автомобилем. На пересечении улиц Островная и Водопьянова в Палласовке он выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем, двигавшемся по встречной полосе.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибла 15-летняя пассажирка встречного автомобиля, здоровью второго пассажира был причинен вред средней тяжести. Водители машине не пострадали. Фигурант уголовного дела свою вину полностью признал, принял меры к возмещению морального вреда.

Расследование уголовного дела проводилось Палласовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Волгоградской области.

Приговором суда он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, в течение 3 лет.

Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.