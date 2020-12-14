В Волгограде сняли на видео пьяных водителей

Общество 14.12.2020 13:11
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14.12.2020 13:11
За прошедшие выходные в ходе несения службы нарядами ДПС задержано 50 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, некоторые из нетрезвых водителей стали виновниками ДТП,
Кто-то из водителей признался, что перед тем, как сесть за руль, употребил «немного пива». Некоторые отказались от медосвидетельствования, несмотря на наличие явных признаков опьянения. Однако это обстоятельство и даже заявления вроде «я не умею писать» в ответ на предложение подписать согласие на медосвидетельствование, не спасет их от ответственности. Транспортные средства нетрезвых водителей были эвакуированы на штрафстоянку.
Напомним, за управление автомобилем в состоянии опьянения водитель может быть лишен прав на срок от 1,5 до 2 лет. Кроме того, такому водителю грозит штраф в 30 тысяч рублей. Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования повлечет уже не административное, а уголовное наказание.
Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения! Если вы стали свидетелем управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, либо лицо, управляющее транспортным средством, вызывает у вас подозрение, сообщите о данном факте ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть УГИБДД по телефонам: 8(8442) 30-48-41, 33-24-27.
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