От Спартановки до «Юбилейного»: адреса и приметы новогодних елок в Волгограде

Общество 14.12.2020 18:53
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14.12.2020 18:53
Муниципальные предприятия приступили к праздничному оформлению районных территорий областного центра. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, в Красноармейском районе ведется монтаж двух новогодних деревьев высотой 15 метров. Сегодня специалисты МБУ завершат сборку каркаса и приступят к креплению веток на б-ре им. Энгельса, а затем продолжат сборку дерева в парке «Юбилейном».
В Кировском районе в текущем году будет установлена новая 12-метровая ёлка на главной районной площади перед МУК ЦКиД «Авангард». Также символ Нового года разместят на ул. Санаторной,6 и на ул. им. генерала Шумилова,30.
В Советском районе уже засияли лесные красавицы в скверах по ул. Карла Маркса и у ДК «Горьковский», а также на территории, прилегающей к ГУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи № 7». Сегодня начался монтаж новогоднего дерева на площадке возле рынка по адресу пр. Университетский, 64/1, а вскоре муниципальное предприятие приступит к установке ёлки в парке «Петровском».
Создаёт праздничное настроение ёлка на пл. Советской в Ворошиловском районе. Продолжается сборка новогоднего дерева в сквере у Казанского собора.
Живые ели преобразились в Дзержинском районе на Самарском разъезде, в парке «Семейном», на ул. им. Савкина,8 и в парке «Героев-лётчиков». Также на пересечении пр. М. Жукова и ул. Хорошева установили полюбившуюся многим волгоградцам «шароель».
В ближайшие дни украшать к Новому году начнут живые ели в парке им. 70-летия Победы Краснооктябрьского района, в новом сквере перед ВМК «Красный Октябрь», а также в благоустроенном в этом году парке им. Ю.А. Гагарина. Новую 9-метровую елку установят перед театром «Царицынская опера». Отметим, что комплексная реконструкция площади перед учреждением культуры запланирована на следующий год.
В Тракторозаводском районе сегодня муниципалитет начал устанавливать новое 9-метровое праздничное дерево на площади перед дворцом культуры, которая также преобразилась в этом году. Ёлка уже украшает пл. им. Ф.Э. Дзержинского. Вскоре засияет живая ель на площадке напротив сельскохозяйственного рынка «Рассвет» по адресу ул. Ополченская, 11-А, а также искусственная ёлка на площади парка Аттракционов в п. Спартановка.
Ранее сообщалось об установке елок в Центральном районе Волгограда. Так, символы Нового года уже можно увидеть на нижней террасе Центральной набережной, в Комсомольском саду, в пойме реки Царица, в сквере около храма Александра Невского и в других уголках центра.
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