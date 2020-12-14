Экономика 14.12.2020 12:28
0
14.12.2020 12:28
Официальный статус работника «в домашних тапочках» получат треть сотрудников штабных и линейных подразделений банка.
С 2021 года для многих подразделений банка «Открытие» возможность полной или частичной удаленной работы станет системной. Удаленный режим получат те категории работников, функции которых не предполагают взаимодействие с клиентами в офисах банка и работу в платежных системах Банка России. Процесс перевода будет поэтапно идти в течение всего года, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
«Для сотрудников плюсы удаленной работы очевидны — возможность гибко строить свой рабочий график, экономия времени на дорогу, сокращение затрат на транспорт, — отмечает старший вице-президент, руководитель блока по работе с персоналом банка «Открытие» Елена Салихова. — Выгоды для банка также существенны – лояльность сотрудников, значимое сокращение затрат на содержание офисных площадей: от части площадок будет возможно отказаться».
Эффективность перевода части сотрудников на удаленную работу была доказана в ходе пилотного проекта, который банк «Открытие» провел в третьем квартале 2020 года. При подготовке к проекту и масштабированию банк использовал экспертизу ПАО «Вымпелком», который предоставил комплекс технологических, коммуникационных, юридических, административных и HR-решений.
В ходе пилотного проекта на целевой конфигурации VDI была протестирована работа 500 сотрудников банка «Открытие». Был систематизирован подход в части организации удаленной работы для управления процессами операционной деятельности, разработаны юридические документы и алгоритмы работы в рамках действующего трудового кодекса, сформированы материалы по онбордингу, разработан план продвижения удаленной работы и форматы коммуникаций для сотрудников.
«Мы используем сервисы удаленной работы с 2016 года и сейчас наши решения и накопленный опыт предлагаем заинтересованным партнерам. Для этого понадобилось к техническим составляющим добавить еще два компонента — специализированный консалтинг и экспертный сервис деск», — отметил Герман Бородов, директор по работе с ключевыми клиентами Билайн Бизнес.
Реклама
Банк «Открытие» профинансирует АСО «Комстрой» на 755 млн рублей14.12.2020 20:16
Экономика 14.12.2020 20:16
Банк «Открытие»: комментарий по инфляции14.12.2020 18:43
Экономика 14.12.2020 18:43
Банк «Открытие»: 71% жителей ЮФО ожидают роста цен на жилье в 2021 году14.12.2020 16:50
Экономика 14.12.2020 16:50
Банк «Открытие» предлагает новые сервисы корпоративным клиентам14.12.2020 16:03
Экономика 14.12.2020 16:03
Сбербанк: в Волгоградской области растет спрос на ипотеку с господдержкой для семей с детьми14.12.2020 15:33
Экономика 14.12.2020 15:33
Объем выданных с начала года Сбербанком в Поволжье жилищных кредитов превысил 100 млрд рублей14.12.2020 14:27
Экономика 14.12.2020 14:27
ВТБ снизил ставки по кредитам для среднего и малого бизнеса14.12.2020 11:28
Экономика 14.12.2020 11:28
В Волгоградской области назвали районы, где лучше всего с работой13.12.2020 14:15
Экономика 13.12.2020 14:15
Пандемия пожирает доходы жителей Волгоградской области13.12.2020 13:28
Экономика 13.12.2020 13:28
ПСБ стал третьим на рынке по числу кредитов в рамках господдержки МСБ11.12.2020 16:49
Экономика 11.12.2020 16:49
Сбер и Центросоюз представили первый цифровой сервис для кооперации «Кооператив онлайн»11.12.2020 16:14
Экономика 11.12.2020 16:14
Региональный оператор напоминает потребителям, как погасить долги без лишних трат11.12.2020 09:17
Экономика 11.12.2020 09:17
В мобильном приложении банка «Открытие» для iOS клиентам стали доступны ПИФы УК «Открытие»10.12.2020 18:52
Экономика 10.12.2020 18:52
Каждый второй клиент ВТБ получает справки для документов удалённо10.12.2020 18:49
Экономика 10.12.2020 18:49
ПСБ видит растущую потребность микробизнеса в высокотехнологичном онлайн-кредитовании10.12.2020 13:43
Экономика 10.12.2020 13:43
Реклама