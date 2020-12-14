Экономика

2600 сотрудников банка «Открытие» в 2021 году перейдут на постоянную удаленную работу

Экономика 14.12.2020 12:28
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14.12.2020 12:28


Официальный статус работника «в домашних тапочках» получат треть сотрудников штабных и линейных подразделений банка.
С 2021 года для многих подразделений банка «Открытие» возможность полной или частичной удаленной работы станет системной. Удаленный режим получат те категории работников, функции которых не предполагают взаимодействие с клиентами в офисах банка и работу в платежных системах Банка России. Процесс перевода будет поэтапно идти в течение всего года, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
«Для сотрудников плюсы удаленной работы очевидны — возможность гибко строить свой рабочий график, экономия времени на дорогу, сокращение затрат на транспорт, — отмечает старший вице-президент, руководитель блока по работе с персоналом банка «Открытие» Елена Салихова.Выгоды для банка также существенны – лояльность сотрудников, значимое сокращение затрат на содержание офисных площадей: от части площадок будет возможно отказаться».
Эффективность перевода части сотрудников на удаленную работу была доказана в ходе пилотного проекта, который банк «Открытие» провел в третьем квартале 2020 года. При подготовке к проекту и масштабированию банк использовал экспертизу ПАО «Вымпелком», который предоставил комплекс технологических, коммуникационных, юридических, административных и HR-решений.
В ходе пилотного проекта на целевой конфигурации VDI была протестирована работа 500 сотрудников банка «Открытие». Был систематизирован подход в части организации удаленной работы для управления процессами операционной деятельности, разработаны юридические документы и алгоритмы работы в рамках действующего трудового кодекса, сформированы материалы по онбордингу, разработан план продвижения удаленной работы и форматы коммуникаций для сотрудников.
«Мы используем сервисы удаленной работы с 2016 года и сейчас наши решения и накопленный опыт предлагаем заинтересованным партнерам. Для этого понадобилось к техническим составляющим добавить еще два компонента — специализированный консалтинг и экспертный сервис деск», — отметил Герман Бородов, директор по работе с ключевыми клиентами Билайн Бизнес.

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