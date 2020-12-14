Экономика

ВТБ снизил ставки по кредитам для среднего и малого бизнеса

Экономика 14.12.2020 11:28 Новости компаний
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14.12.2020 11:28 Новости компаний


ВТБ снижает на 2-2,5 п.п. ставки по кредитам для клиентов среднего и малого бизнеса. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, новые ставки от 8% годовых распространяются на всю базовую линейку кредитных продуктов банка для предпринимателей.
Кредитные продукты ВТБ рассчитаны на широкий круг задач предпринимателей на разных этапах развития бизнеса. Финансирование по сниженным ставкам доступно представителям среднего и малого бизнеса по программам ВТБ на различные сроки и цели, включая рефинансирование ранее оформленных кредитов в других банках. Заявки на кредиты принимаются во всех регионах присутствия ВТБ.
«Понимая сложную финансовую ситуацию, в которой из-за пандемии COVID-19 оказался малый и средний бизнес, мы решили дополнительно поддержать компании СМБ и снизить базовые процентные ставки по кредитам. Увеличение доступности кредитов на развитие российского бизнеса – наша стратегическая задача. Ставка от 8% годовых является одной из самых низких на рынке и позволит предпринимателям, сэкономив на кредитных платежах, реализовать свои планы», − отметил заместитель президента − председателя правления банка ВТБ Денис Бортников.
ВТБ фиксирует стабильную кредитную активность предпринимателей. В 2020 году банк нарастил кредитный портфель среднего и малого бизнеса на 10% до 1,4 трлн рублей. Значительный объем кредитного портфеля формируют предприятия пищевой промышленности, сельскохозяйственной отрасли и торговли (25%). 11% приходятся на сферы жилищного и коммерческого строительства, недвижимости и стройматериалов. Также среди лидеров − транспорт и инфраструктурное строительство (6%).
Более 85% действующих кредитов выдано на срок 1 год и более. Самыми востребованными по целям финансирования по-прежнему являются оборотные кредиты.
Обращения клиентов среднего и малого бизнеса по вопросам кредитования принимаются на сайте банка, в контакт-центре и офисах ВТБ.

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