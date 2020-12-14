Пожар в детской коляске: в Волгограде пострадали отец и годовалая девочка





В подъезде пятиэтажки на улице Костюченко в Тракторозаводском районе Волгограда загорелась детская коляска. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МЧС по региону, сигнал о происшествии поступил накануне около 5 утра. Возгорание ликвидировали жильцы дома до приезда сотрудников пожарно-спасательной части.

При тушении огня незначительные ожоги рук получил 28-летний мужчина. От госпитализации он отказался. Как стало известно информагентству, в медучреждение доставлена годовалая дочь молодого человека. Причины пожара устанавливаются.



