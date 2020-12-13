Роковой поворот: пассажирку иномарки увезли в больницу Волгограда





Авария с участием двух иномарок произошла накануне днем в Тракторозаводском районе Волгограда на проспекте Ленина. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, 54-летний водитель, управляя автомобилем «Киа Спектра», напротив дома № 2Г по ул. Дегтярева при развороте налево не предоставил преимущество в движении движущемуся во встречном направлении «Шевроле Ланос» под управлением 32-летнего водителя.





В результате ДТП 60-летняя пассажир автомобиля «Шевроле» с травмами была доставлена в больницу.



