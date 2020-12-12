Бесснежная зима грозит погубить озимые в Волгоградской области





Комплекс неблагоприятных погодных условий сохранится 12-13 декабря для озимых культур в отдельных северных районах Волгоградской области. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сообщение ФГБУ «Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Поясняется, что сочетание низких температур воздуха при отсутствии снежного покрова и температуры почвы на глубине залегания узла кущения озимых культур достигло критической температуры вымерзания.

Для слабо развитых озимых культур такие условия зимовки неблагоприятны.

С 12 по 14 декабря в Волгоградской области ожидается до 18 градусов мороза, без осадков. Днем прогреется до 3 градусов ниже нуля.



