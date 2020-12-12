Бесснежная зима грозит погубить озимые в Волгоградской области

Общество 12.12.2020 21:55
0
12.12.2020 21:55
Комплекс неблагоприятных погодных условий сохранится 12-13 декабря для озимых культур в отдельных северных районах Волгоградской области. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сообщение ФГБУ «Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Поясняется, что сочетание низких температур воздуха при отсутствии снежного покрова и температуры почвы на глубине залегания узла кущения озимых культур достигло критической температуры вымерзания.
Для слабо развитых озимых культур такие условия зимовки неблагоприятны.
С 12 по 14 декабря в Волгоградской области ожидается до 18 градусов мороза, без осадков. Днем прогреется до 3 градусов ниже нуля.
Реклама
Волгоградка требует с мэрии компенсацию за перелом руки на аварийной лестнице14.12.2020 21:25
Общество 14.12.2020 21:25
Горячую воду вернули в дома волгоградцев после коммунальной аварии14.12.2020 20:27
Общество 14.12.2020 20:27
От Спартановки до «Юбилейного»: адреса и приметы новогодних елок в Волгограде14.12.2020 18:53
Общество 14.12.2020 18:53
В Волгограде по факту насильного удержания школьника в тумбочке проводится проверка14.12.2020 18:44
Общество 14.12.2020 18:44
В Волгоградской области центры по вакцинации от коронавируса будут работать в новогодние праздники14.12.2020 17:18
Общество 14.12.2020 17:18
Души жителей Волгоградской области в новогодние праздники согреет проект «Родники»14.12.2020 16:55
Общество 14.12.2020 16:55
Динара умерла от коронавируса: причину смерти пациентки волгоградской психбольницы раскрыли через два месяца14.12.2020 16:49
Общество 14.12.2020 16:49
В Волгограде сняли на видео пьяных водителей14.12.2020 13:11
Общество 14.12.2020 13:11
В Волгоградской области растет скорость распространения коронавируса14.12.2020 12:28
Общество 14.12.2020 12:28
В Волгограде трамвай №1 поехал по новым рельсам: полное расписание14.12.2020 11:16
Общество 14.12.2020 11:16
В Волгоградской области появятся семь новых УК14.12.2020 10:15
Общество 14.12.2020 10:15
ЧОП возьмет под охрану офисы чиновников Волгоградской области14.12.2020 09:35
Общество 14.12.2020 09:35
На «Волгоград Арену» вызывают промышленных альпинистов13.12.2020 20:46
Общество 13.12.2020 20:46
В Волгоградской области вспоминают ушедшего сегодня из жизни легендарного земляка13.12.2020 17:51
Общество 13.12.2020 17:51
В Дзержинском районе Волгограда отключат горячую воду из-за аварии на канализационном коллекторе13.12.2020 15:56
Общество 13.12.2020 15:56
Реклама