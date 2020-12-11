В Волгограде лицей №11 полноценно возобновит работу с 14 декабря

Общество 11.12.2020 20:11
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11.12.2020 20:11
С понедельника, 14 декабря, возобновляется учебный процесс в лицее № 11. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации Волгограда, работать начинает, в том числе, и пищеблок. Ранее в связи с выявлением ОРВИ и норовирусной инфекции у ряда учеников, образовательный процесс в лицее приостанавливался с 7 по 11 декабря. Эта мера предпринята для того, чтобы разобщить учащихся и провести противоэпидемиологические мероприятия в помещениях образовательного учреждения в полном объеме.
В компании "Виво Маркет" добавили, что в воскресенье оператор питания приступает к подготовительным работам в пищеблоке, а с понедельника возобновляет деятельность.
Напомним, сегодня Ворошиловский районный суд Волгограда привлек к административной ответственности компанию "Виво Маркет" за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства. Фирме запретили в течение 8 дней заниматься эксплуатацией пищеблока лицея №11, в котором норовирусной инфекцией заболели 9 детей и один сотрудник столовой. Установленный срок действует с момента выявления нарушений и истекает 14 декабря.
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