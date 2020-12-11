Общество 11.12.2020 18:50
0
11.12.2020 18:50
В Волгограде после заболевания учащихся лицея №11 оператор питания привлечен к административной ответственности. Как сообщили ИА "Высота 102" в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона, за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства Ворошиловский районный суд назначил ООО «Виво Маркет» наказание в виде приостановления деятельности производственных помещений пищеблока в лицее №11 сроком на 8 суток. На это время компании запрещена эксплуатация производственных помещений образовательного учреждения.
В ходе проведения областным управлением Роспотребнадзора эпидемиологического расследования установлено, что ООО «Виво Маркет» не обеспечена исправная работа технологического оборудования: не работает охлаждаемая витрина на линии раздачи; в овощном цехе моечные ванны не подключены к канализационной сети – сточные воды собираются в ведра. Также осыпается краска вентиляционного короба, нарушена целостность дверного проема холодильной камеры; одна из секций моечной ванны для мытья столовой посуды не оборудована гибким шлангом с душевой насадкой, металлической сеткой для ополаскивания посуды горячей проточной водой; не проведена обработка столовой посуды дезинфицирующими средствами по эпидемиологическим показаниям; не обеспечены условия хранения пищевых продуктов, установленные изготовителем: свекла, огурцы соленые, морковь свежая, картофель в вакуумной упаковке хранились при температуре +8 °С при требуемой +4 ±2 °С; мучная продукция (пицца, пирожки с капустой и картошкой) хранились при температуре +20°С вместо +4 ±2 °С.
Данные нарушения, как установлено в суде, создают угрозу здоровью детей и распространению массовых инфекционных заболеваний. В ходе судебного заседания представитель «Виво Маркет» вину признал, пояснив, что к настоящему времени приняты меры к устранению нарушений. Просил ограничиться устным замечанием или назначить штраф.
Представитель Роспотребнадзора пояснила, что располагает сведениями об устранении фирмой всех выявленных нарушений. Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
Напомним, в лицее №11 произошла вспышка норовирусной инфекции, в результате которой заболели 9 детей. Возбудитель инфекции обнаружен у 7 школьников и одного сотрудника пищеблока.
Реклама
Волгоградка требует с мэрии компенсацию за перелом руки на аварийной лестнице14.12.2020 21:25
Общество 14.12.2020 21:25
Горячую воду вернули в дома волгоградцев после коммунальной аварии14.12.2020 20:27
Общество 14.12.2020 20:27
От Спартановки до «Юбилейного»: адреса и приметы новогодних елок в Волгограде14.12.2020 18:53
Общество 14.12.2020 18:53
В Волгограде по факту насильного удержания школьника в тумбочке проводится проверка14.12.2020 18:44
Общество 14.12.2020 18:44
В Волгоградской области центры по вакцинации от коронавируса будут работать в новогодние праздники14.12.2020 17:18
Общество 14.12.2020 17:18
Души жителей Волгоградской области в новогодние праздники согреет проект «Родники»14.12.2020 16:55
Общество 14.12.2020 16:55
Динара умерла от коронавируса: причину смерти пациентки волгоградской психбольницы раскрыли через два месяца14.12.2020 16:49
Общество 14.12.2020 16:49
В Волгограде сняли на видео пьяных водителей14.12.2020 13:11
Общество 14.12.2020 13:11
В Волгоградской области растет скорость распространения коронавируса14.12.2020 12:28
Общество 14.12.2020 12:28
В Волгограде трамвай №1 поехал по новым рельсам: полное расписание14.12.2020 11:16
Общество 14.12.2020 11:16
В Волгоградской области появятся семь новых УК14.12.2020 10:15
Общество 14.12.2020 10:15
ЧОП возьмет под охрану офисы чиновников Волгоградской области14.12.2020 09:35
Общество 14.12.2020 09:35
На «Волгоград Арену» вызывают промышленных альпинистов13.12.2020 20:46
Общество 13.12.2020 20:46
В Волгоградской области вспоминают ушедшего сегодня из жизни легендарного земляка13.12.2020 17:51
Общество 13.12.2020 17:51
В Дзержинском районе Волгограда отключат горячую воду из-за аварии на канализационном коллекторе13.12.2020 15:56
Общество 13.12.2020 15:56
Реклама