



В Волгограде после заболевания учащихся лицея №11 оператор питания привлечен к административной ответственности. Как сообщили ИА "Высота 102" в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона, за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства Ворошиловский районный суд назначил ООО «Виво Маркет» наказание в виде приостановления деятельности производственных помещений пищеблока в лицее №11 сроком на 8 суток. На это время компании запрещена эксплуатация производственных помещений образовательного учреждения.

В ходе проведения областным управлением Роспотребнадзора эпидемиологического расследования установлено, что ООО «Виво Маркет» не обеспечена исправная работа технологического оборудования: не работает охлаждаемая витрина на линии раздачи; в овощном цехе моечные ванны не подключены к канализационной сети – сточные воды собираются в ведра. Также осыпается краска вентиляционного короба, нарушена целостность дверного проема холодильной камеры; одна из секций моечной ванны для мытья столовой посуды не оборудована гибким шлангом с душевой насадкой, металлической сеткой для ополаскивания посуды горячей проточной водой; не проведена обработка столовой посуды дезинфицирующими средствами по эпидемиологическим показаниям; не обеспечены условия хранения пищевых продуктов, установленные изготовителем: свекла, огурцы соленые, морковь свежая, картофель в вакуумной упаковке хранились при температуре +8 °С при требуемой +4 ±2 °С; мучная продукция (пицца, пирожки с капустой и картошкой) хранились при температуре +20°С вместо +4 ±2 °С.

Данные нарушения, как установлено в суде, создают угрозу здоровью детей и распространению массовых инфекционных заболеваний. В ходе судебного заседания представитель «Виво Маркет» вину признал, пояснив, что к настоящему времени приняты меры к устранению нарушений. Просил ограничиться устным замечанием или назначить штраф.

Представитель Роспотребнадзора пояснила, что располагает сведениями об устранении фирмой всех выявленных нарушений. Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Напомним, в лицее №11 произошла вспышка норовирусной инфекции, в результате которой заболели 9 детей. Возбудитель инфекции обнаружен у 7 школьников и одного сотрудника пищеблока.



