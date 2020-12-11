



Ситуация с распространением коронавируса в Волгоградской области продолжает усугубляться. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперативном штабе, за минувшие сутки в регионе выявлено 264 новых заразившихся коронавирусной инфекцией. Это – максимум в суточной статистике за все время пандемии. Кроме того, подтверждены смерти еще пятерых человек от ковида за минувшие сутки. Всего в регионе уже 359 человек умерли от коронавируса.

Между тем, в регионе увеличился коэффициент распространения вируса. Если на днях он составлял 1.02, то сегодня – уже 1.04.



