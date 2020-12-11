Расследования 11.12.2020 12:09
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11.12.2020 12:09
Виновным в поджоге туберкулезной больницы МСЧ ФКУ ЛИУ №23 УФСИН России по Волгоградской области, где на пожаре задохнулись два человека, признан осужденный этого исправительного учреждения. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, Урюпинским городским судом 34-летнему Александру Гилязову назначено 4,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.
Следствием и судом установлено, что Гилязов отбывал наказание в этом учреждении и совершил поджог, повлекший гибель людей. Осужденный к 8 годам колонии строгого режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью пошел на преступление из-за сложившихся неприязненных отношений с руководством и обслуживающим персоналом санитарной части МСЧ ФКУ ЛИУ 23 УФСИН России по региону. В марте текущего года он покинул палату, зашел в комнату личных вещей осужденных, где с помощью спичек поджег полиэтиленовый пакет. В результате возник пожар.
В результате погибли двое осужденных, которые находились в санитарной части погибли от токсического действия окиси углерода, осложнившегося дыхательной недостаточностью. ФКУ ЛИУ 23 УФСИН России по Волгоградской области был нанесен значительный материальный ущерб.
Уголовное дело рассмотрено в особом порядке при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением. Подсудимый полностью признал свою вину. В ходе рассмотрения уголовного дела ФКУ ЛИУ 23 УФСИН Росси был заявлен гражданский иск о взыскании материального ущерба, причиненного преступлением, который был полностью удовлетворен. Иск о взыскании расходов на погребение и компенсации морального вреда заявила и родственница одного из погибших. По суду сужденному предстоит возместить расходы на погребение и выплатить 300 тысяч рублей в качестве морального вреда.
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