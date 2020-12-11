



Около пятидесяти тысяч рублей заплатит ООО «УК Центрального района» Волгограда за лечение 72-летней женщины. Подробности истории почти двухлетней давности рассказала ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. В конце марта 2018 года волгоградка поскользнулась и упала на обледеневшей пешеходной дорожке около одного из домов на ул. Пархоменко. Травма оказалась серьезной – закрытый перелом руки. Волгоградке пришлось лечиться и понести немалые расходы. По мнению пострадавшей, травму она получила из-за бездействия управляющей компании, работники которой не обработали придомовую территорию песком или реагентом во время гололеда. Решением Центрального суда управляющая компания должна была выплатить волгоградке затраты на лечение в размере более 11 тысяч рублей, компенсацию морального вреда – еще 30 тысяч рублей, 10 тысяч – на оплату услуг защитники, а также почтовые расходы. В ООО «УК Центрального района» посчитали такое решение несправедливым и обжаловали его в областном суде. Однако Волгоградский облсуд оставил решение суда первой инстанции без изменения.



