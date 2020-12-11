Общество 11.12.2020 11:03
0
11.12.2020 11:03
Около пятидесяти тысяч рублей заплатит ООО «УК Центрального района» Волгограда за лечение 72-летней женщины. Подробности истории почти двухлетней давности рассказала ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. В конце марта 2018 года волгоградка поскользнулась и упала на обледеневшей пешеходной дорожке около одного из домов на ул. Пархоменко. Травма оказалась серьезной – закрытый перелом руки. Волгоградке пришлось лечиться и понести немалые расходы. По мнению пострадавшей, травму она получила из-за бездействия управляющей компании, работники которой не обработали придомовую территорию песком или реагентом во время гололеда. Решением Центрального суда управляющая компания должна была выплатить волгоградке затраты на лечение в размере более 11 тысяч рублей, компенсацию морального вреда – еще 30 тысяч рублей, 10 тысяч – на оплату услуг защитники, а также почтовые расходы. В ООО «УК Центрального района» посчитали такое решение несправедливым и обжаловали его в областном суде. Однако Волгоградский облсуд оставил решение суда первой инстанции без изменения.
Реклама
Нет просвета: в Волгоградской области новый рекорд по количеству заболевших коронавирусом11.12.2020 12:26
Общество 11.12.2020 12:26
Новую партию гаражей сносят на севере Волгограда11.12.2020 10:28
Общество 11.12.2020 10:28
Жители аварийных домов в Волгограде встретят Новый год в новых квартирах11.12.2020 10:24
Общество 11.12.2020 10:24
Как в Америке: Волгоград погружается в новогоднее сияние11.12.2020 09:24
Общество 11.12.2020 09:24
В Волгоградской области количество умерших от коронавируса увеличилось в тридцать раз11.12.2020 08:46
Общество 11.12.2020 08:46
Сторонники волгоградского времени начали электронную «атаку» на Совет Федерации10.12.2020 23:01
Общество 10.12.2020 23:01
В Волгоградской области примут закон против социальных иждивенцев10.12.2020 21:10
Общество 10.12.2020 21:10
Один миллион бонусов можно получить в новогодней геймификации «Снежный шар»10.12.2020 17:46
Общество 10.12.2020 17:46
Волгоградский оперштаб разошелся с федеральным по количеству жертв коронавируса10.12.2020 13:48
Общество 10.12.2020 13:48
Волгоградский алюминиевый завод закупил и передал безвозмездно 394 рециркулятора в детсады и школы10.12.2020 12:55
Общество 10.12.2020 12:55
В квартиру замерзающего инвалида в Волгограде вернули тепло10.12.2020 12:55
Общество 10.12.2020 12:55
В Волгоградской области заболели коронавирусом 258 человек и 6 умерли10.12.2020 12:28
Общество 10.12.2020 12:28
В Волгограде скоропостижно скончался молодой кардиолог из врачебной династии10.12.2020 11:39
Общество 10.12.2020 11:39
«Лежит и замерзает»: семья волгоградцев требует тепла для инвалида первой группы10.12.2020 11:13
Общество 10.12.2020 11:13
В Волгограде открыли мемориальную доску в память о бывшем губернаторе Николае Максюте10.12.2020 10:06
Общество 10.12.2020 10:06
Реклама