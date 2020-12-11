Новую партию гаражей сносят на севере Волгограда





Скопление гаражей у дома №6 по улице Ярцевой поручено демонтировать распоряжением главы Тракторозаводского района Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на опубликованный документ, снести поручено шесть нестационарных металлических объектов, признанных самовольно установленными. Ранее сообщалось, что районная администрация готовится рассмотреть этот вопрос.

Собственникам гаражей рекомендовано в течение 5 рабочих дней самостоятельно демонтировать строения. В противном случае это сделают сотрудники МБУ "ЖКХ Тракторозаводского района Волгограда", а понесенные расходы потом взыщут с владельцев гаражей.

Распоряжением районного главы под снос также определены два киоска, один из которых "Пресса", расположенные на ул. Шурухина, 10 и ул. им. Николая Отрады, 1, а также два навеса. В мэрии пояснили, что газетный киоск в Краснооктябрьском районе был установлен без заключения договора, кроме того, с нарушением противопожарных и градостроительных норм. Это выяснилось в ходе обследования данной территории в начале ноября.

Отметим, что "гаражная революция" проводится в Волгограде не первый год. Районные власти активно защищают территории возле многоквартирных домов от таких строений, которые признаются самовольно установленными.



