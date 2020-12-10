Каждый второй клиент ВТБ получает справки для документов удалённо

Экономика 10.12.2020 18:49 Новости компаний
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10.12.2020 18:49 Новости компаний
С начала года 52% от всех справок клиенты ВТБ оформили дистанционно через мобильное приложение и интернет-банк ВТБ Онлайн. Это в 1,5 раза больше общего количества цифровых справок, которое выдал банк в прошлом году.
Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, с января по ноябрь клиенты ВТБ заказали почти 2 млн цифровых справок, что на 700 тысяч больше показателя за весь прошлый год. Одной из самых популярных онлайн-услуг среди клиентов ВТБ является справка об уплаченных процентах по ипотечному кредиту. Документ нужен для получения имущественного налогового вычета.
Пользователям ВТБ Онлайн сейчас доступна также справка для госслужащих, которая соответствует новым требованиям ЦБ: в справке есть все данные о счетах и доходах для декларации, в том числе доходы от ценных бумаг. Для заказа справки нужно в мобильном приложении ВТБ Онлайн перейти в раздел «Услуги», выбрать «Заказ справок» — нужная справка будет первой по счету в списке. Далее потребуется ввести email, на который в течение минуты поступит нужная справка. Такой документ можно заказать и в интернет-банке.
«Мы видим, насколько активно в этом году наши клиенты начали дистанционно заказывать справки. Сейчас уже более половины этих документов выдается клиентам в ВТБ Онлайн. Во многом это связано с пандемией: люди стараются как можно меньше посещать общественные места. При этом мы видим, что вне зависимости от ограничений, клиенты по-прежнему сохраняют привычку получать банковские услуги онлайн. Кроме того, растет и число различных госучреждений и посольств, готовых принимать цифровые справки — например, среди них есть и Федеральная налоговая служба», — отметил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.
В настоящее время клиенты ВТБ могут получить 11 типов цифровых документов в ВТБ Онлайн — для деклараций, по картам и счетам, по кредитным и инвестиционным продуктам.
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