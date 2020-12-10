Телеком

Куда приводит цифра: настоящее и будущее межличностных коммуникаций — аналитика от «Ростелекома»

Телеком 10.12.2020 16:36
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10.12.2020 16:36


«Ростелеком» представляет результаты аналитического исследования «Мировые тенденции, перспективные сценарии развития и использования новых коммуникационных интернет-технологий», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
Один из ключевых выводов исследования заключается в том, что во всех современных каналах коммуникаций (мессенджеры, социальные сети, поисковики, видеосервисы, маркетплейсы и даже онлайн-игры) ведущую позицию постепенно завоевывают технологии искусственного интеллекта, адаптирующие или имитирующие контент под конкретного пользователя. В противовес этому тренду активно развиваются сервисы по разоблачению разного рода фейков.
В исследовании новые коммуникационные интернет-технологии разделены на две части:
• основные — мессенджеры, социальные сети, музыкальные и видеосервисы, коммуникационные и игровые платформы и другие;
• вспомогательные — поисково-рекомендательные сервисы, а также различные решения для адаптации и генерации контента (в том числе фейкового).
По основным сервисам расклад сил давно сформирован и довольно стабилен, только новые игроки (например, социальная сеть TikTok) в отдельных возрастных группах замещают «ветеранов». 
Можно отметить расширение функционала и сфер применения различных сервисов. Например, компьютерные игры перестают быть просто развлечением, они трансформируются в новые площадки для коммуникаций и обучения. В Minecraft проходят онлайн-концерты и театральные постановки, ведущие музеи мира организуют свои виртуальные пространства, а в игре Half-Life пользователям дают уроки геометрии.
А вот по поисковым и рекомендательным системам, сервисам персонализации, создания и распространения контента ситуация очень динамичная — здесь появляется все больше новых решений с использованием технологий искусственного интеллекта.
Рекомендательные системы, основанные на технологиях глубокого обучения, способны учитывать бесконечное количество самых разных факторов, влияющих на восприятие человека. Продвинутая система предложит музыкальную подборку не только с учетом истории и отметок слушателя о любимых стилях, но также учтет его эмоциональное состояние, интересы в других областях, предпочтения пользователей со схожими интересами (социология малых групп) и другие факторы. Такой глубокий таргетинг, закономерно делается вывод в исследовании, может включать «незаметное» манипулятивное воздействие и касаться не только музыки, но, например, выбора товара или партнера.
С распространением приложений для монтажа, компьютерной графики и других технологий постепенно размывается грань между профессиональным и любительским контентом. Появляются инструменты для автоматизированного создания контента, включая дипфейки . На этом фоне растет спрос на решения, которые позволяют проверять достоверность информации и выявлять фейки.
В исследовании приведен подробный анализ большинства существующих методов и средств выявления недостоверного контента, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта (например, идентификация значительных изменений видео и изображений, а также анализ метаданных и содержания публикаций, фактчекинг и выявление цепочек распространения дезинформации), а также методов защиты видео и изображений от нежелательных изменений (например, покрытие изображений и видео невидимым фильтром, защищающим от изменений).
Россия — одна из немногих стран, в которой широко используются отечественные коммуникационные интернет-технологии, прежде всего, поисковые системы и социальные сети, а также видеосервисы.
Чтобы сохранить высокий уровень их присутствия в российском коммуникационном пространстве,должны развиваться инновационные вспомогательные сервисы. Их внедрение поможет сохранить и увеличить конкурентоспособность и ценность отечественных продуктов для пользователей.
«Мы сделали это исследование, чтобы систематизировать и обобщить данные о новых коммуникационных интернет-технологиях, определить ключевые направления их развития. Исследование показывает, что технологии искусственного интеллекта все глубже проникают в коммуникации, формируя, а порой ограничивая, контент для пользователя.
Самые продвинутые поисковые и рекомендательные сервисы учитывают передовые исследования в области психологии, неврологии и социологии, такие системы способны уже сейчас учитывать даже эмоциональное состояние человека. По сути, можно говорить о появлении сегмента цифровых технологий убеждения и очевидно, что у него огромные перспективы в самых разных сферах жизни. В целом к технологиям, которым посвящено исследование, растет интерес как бизнеса, так и государств.
Если есть задача сохранить в нашей стране независимые коммуникационные интернет-технологии, то этот сегмент нуждается в создании благоприятных условий для развития интеллектуальных сервисов, учитывающих наши особенности и менталитет. Конкурентоспособные российские сервисы уже существуют, но есть и огромное поле для появления и быстрого роста новых участников», — подчеркнул вице-президент по стратегическим инициативам «Ростелекома» Борис Глазков.
Полный текст исследования «Мировые тенденции, перспективные сценарии развития и использования новых коммуникационных интернет-технологий» доступен по ссылке.

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