Расследования

В Волгограде осудили мстительного поджигателя

Расследования 09.12.2020 12:35
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09.12.2020 12:35


Виновным в умышленном уничтожении дачи сестры бывшей жены признан ранее судимый житель Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе Тракторозаводского районного суда, подсудимый приговорен к принудительным работам сроком на 2 года и 10 дней с удержанием 10% заработной платы в доход государства.
В суде установлено, что 9 марта текущего года из-за неприязненных отношений он сжег дачу родственницы бывшей жены. Поджигатель зашел на дачный участок, где при помощи зажигалки зажег пучок сухой травы и бросил его через сквозное отверстие в окно дачного домика. В результате дача полностью сгорела. Ущерб составил 324 400 рублей. 
Мужчина признал вину и ходатайствовал о постановлении приговора без судебного разбирательства.

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