Общество

Волгоградским вкусным брендам не досталось медалей на конкурсе Минсельхоза

Общество 09.12.2020 11:16
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09.12.2020 11:16


Волгоградские участники первого национального конкурса региональных брендов продуктов питания остались без призовых мест. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт федерального проекта «Вкусы России», из 508 поступивших заявок жюри выбрали 24 победителя в восьми номинациях. Среди лауреатов оказались такие марки как «Карельская форель», «Белебеевская пастила», «Татарский вяленый гусь», «Тувинская баранина», «Ямальская оленина» и др.
В ходе народного голосования наибольшее количество положительных отзывов среди конкурсантов из Волгоградской области получил бренд «Волгоградское горчичное масло» («ВГМЗ «Сарепта»). Далее по убыванию голосов расположились «Светлоярский хлеб» (ООО «Хлебный»), «Городищенские овощи» (ООО «Волгоградтрубопласт»), «Быковские колбасы» (ИП Захаров С.А.), «Урюпинский мед» (СПСК «Казачья общин хутор Атаманский»), «Царицынская рыба» (ООО «КБМ») и «Волгоградское перепелиное яйцо» (ИП Пятибратов О.А.).
В  Южном федеральном округе победителями стали марки «Вина Кубани», «Вина Дона» и «Крымское вино». В конкурсную комиссию входили министр сельского хозяйства Алексей Патрушев, известный ресторатор Аркадий Новиков, телеведущий Дмитрий Киселев в качестве председателя совета некоммерческой организации «Союз виноградарей и виноделов России, топ-менеджеры федеральных торговых сетей и другие эксперты.
Организаторы пояснили, что хотят познакомить потребителей с многообразием вкусов России и сформировать гастрономическую карту страны. Компаниям-лауреатам Минсельхоз обещает поддержку в продвижении продукции на рынки сбыта.

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