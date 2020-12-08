В Волгоградской области заболеваемость коронавирусом снова «пробила потолок»





255 случаев коронавируса выявлено в Волгоградской области за последние сутки. Как сообщает ИА «Высота102» со ссылкой на сайт Правительства России стопкоронавирус.рф, в последнюю неделю ежедневно количество регистрируемых фактов заболевания растет на 2-3 единицы. В статистику попали данные о четырех новых погибших. Всего с начала пандемии в регионе скончалось 343 человека.

Диагноз COVID-19 официально подтвердили у 29156 жителей и гостей Волгоградской области. 27,7 тысячи человек уже выздоровели, в том числе 251 за сутки.



