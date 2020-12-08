Экономика

Инвестиционные компании группы банка «Открытие» отмечают двойной юбилей подарками клиентам

Экономика 08.12.2020 12:53
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08.12.2020 12:53


В декабре отмечают юбилей сразу две ведущие компании российского инвестиционного рынка, входящие в группу банка «Открытие». Управляющей компании «Открытие» исполняется 20 лет, а «Открытие Брокер» – 25. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба, в честь этого события запущен специальный праздничный портал «45 лет на двоих», на котором для инвесторов собраны актуальные предложения от компаний в честь юбилея, а также доступны разнообразные игровые активности и подарки.
В разделе специальных предложений управляющая компания «Открытие» предоставляет клиентам возможность воспользоваться бесплатным консьерж-сервисом по налоговому вычету в 2021 году. Для этого достаточно зайти на юбилейный портал, перейти по ссылке из соответствующей карточки на главной странице, и до 31 декабря 2020 года открыть и пополнить счет ИИС через личный кабинет клиента УК.
«Открытие Брокер» предлагает получить максимальный кешбэк с комиссий за сделки и значительно снизить издержки при торговле на финансовых рынках. Для этого нужно открыть счет в «Открытие Брокер» и подключиться к программе лояльности для инвесторов и трейдеров «O.InveStore!».
На юбилейном портале есть возможность поделиться своим рассказом о личном опыте инвестирования – успешной сделке, которая позволила заработать, интересной историей или неудачей, связанной с вложением денег. Самые интересные истории опытных и начинающих инвесторов будут опубликованы на сайте, их авторы получат в подарок сертификаты популярного интернет-магазина.
В викторине «Битва интеллектов» можно показать свой финансовый IQ, ответив на вопросы по истории фондового рынка и компаний-юбиляров. В конце декабря победителей этапов викторины будут ждать три суперприза.
На юбилейном портале посетителей ждет увлекательный экскурс в историю страны и российского финансового рынка, календарь воспоминаний о памятных датах и событиях бизнеса управления активами. Вы сможете оценить, как много изменений произошло за это время и как много было сделано участниками фондового рынка для его популяризации и доступности для розничного инвестора.
Хронологический таймлайн расскажет о самых важных этапах становления и достижениях управляющей компании «Открытие» и «Открытие Брокер» на протяжении четверти века.
Константин Федулинский, генеральный директор УК «Открытие»:
«За «45 лет на двоих» успешной работы на российском фондовом рынке нам, безусловно, есть чем гордиться. Но, прежде всего, хотелось бы отметить, что все эти годы наши компании развивались в интересах клиентов. Мы предлагаем инвесторам именно те продукты и сервисы, которые помогают им в достижении личных финансовых целей, повышают эффективность и удобство процесса инвестирования.
Мы подошли к юбилею в зрелом состоянии, сформировав качественную экспертизу не только в управлении активами, но и в учете клиентских потребностей. Мы знаем, когда и что предложить нашим клиентам, поэтому с большим оптимизмом смотрим в будущее».
Владимир Крекотень, генеральный директор АО «Открытие Брокер»:
«Свой юбилей компания встречает в статусе одного из лидеров российского фондового рынка, поставив перед собой амбициозные цели. Вместе с тем, на нас, как на системообразующем участнике рынка, лежит и большая ответственность — от нашей работы во многом зависит дальнейшее развитие инвестиционной среды. Поэтому среди наших первоочередных задач — реализация и поддержание высочайших стандартов финансовых услуг.
Так совпало, что наш юбилей пришелся на самый, быть может, сложный период как для российской, так и глобальной экономики за последнее время. Приятно отметить, что «Открытие Брокер» достойно ответил на вызовы этого года. Мы предложили передовые финансовые решения, реализовали стратегию, нацеленную на улучшение сервиса и расширение продуктовой линейки. Как следствие, выросло и количество наших клиентов — и это самая главная оценка нашей работы!»
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: https://open-broker.ru/invest/25and20/?banner_convs=25and20

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