Угонщика 14 элитных иномарок Toyota и Lexus осудили под Волгоградом

Расследования 08.12.2020 12:13
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08.12.2020 12:13
К 7 годам лишения свободы в колонии общего режима приговорен угонщик 14 элитных иномарок, принадлежащих жителям Волгоградской, Ростовской, Астраханской, Саратовской областей и Ставропольского края. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Волжский городской суд признал 39-летнего ранее судимого местного жителя виновным в совершении 14 краж в составе организованной группы в особо крупном размере и 5 эпизодах покушения на кражу.
В судебном заседании установлено, что мужчина с ноября 2016 года по сентябрь 2018 года, действуя в составе организованной группы, совершал хищения автомобилей премиальных марок "Toyota" и "Lexus" на территории пяти регионов России.
Для хищения дорогостоящих автомобилей сообщники использовали специальные технические устройства для фиксации и дублирования сигналов противоугонных систем, а также дальнейшего блокирования передачи данных о местоположении украденных иномарок. После взлома сигнализаций похищенные автомобили перегонялись фигурантом уголовного дела в арендованные гаражные боксы, где производились изменения идентификационных признаков и затем машины продавались.
Всего таким способом было похищено 14 автомобилей общей стоимостью более 30 млн рублей, а также совершено покушение на хищение 5 иномарок на сумму свыше 12 млн рублей.
Противоправная деятельность была пресечена в сентябре 2018 года в Волжском сотрудниками полиции. Расследование уголовного дела проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.
Фигурант уголовного дела полностью признал вину.
Уголовные дела в отношении его троих сообщников выделены в отдельные производства и находятся на стадии расследования. Еще один из соучастников ранее был осужден к 6 годам в колонии общего режима.
Сотрудниками правоохранительных органов удалось установить местонахождение 11 иномарок, которые возвращены собственникам.
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