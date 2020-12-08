Водитель умер после столкновения с опорой в Волгоградской области

Происшествия 08.12.2020 09:49
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08.12.2020 09:49
Смертельная авария произошла накануне днем на грунтовой дороге в Калачевском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, 66-летний водитель автомобиля "Нива Шевроле", не справился с управлением на дороге, ведущей от Волго-Донского судоходного канала. Он совершил наезд на опору линии электропередачи, машина опрокинулась. Водитель погиб до приезда бригады скорой помощи.
Фото ГУ МВД России по Волгоградской области
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