Общество

Сбер подвел итоги крупнейшей международной конференции AI Journey 2020

Общество 07.12.2020 21:19 Новости компаний
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07.12.2020 21:19 Новости компаний


На минувшей неделе состоялось крупнейшее событие в области искусственного интеллекта (ИИ) — трехдневная международная конференция AI Journey 2020. Организатором онлайн-мероприятия, в котором приняло участие более 25 тысяч человек из 87 стран, выступил Сбер.
Как сообщили ИА "Высота 102" в Сбере, первый, научный день конференции, открыл Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф. Он рассказал о скором выходе книги по сильному ИИ, внедрении принципов этики при реализации проектов в области ИИ в компании, а также о том, сколько проектов ведёт Сбер в этом направлении. Следом выступали такие известные эксперты, как Юрген Шмитхубер, Майк Дэвис, Анимашри Анандкумар, Михаил Бурцев, Майкл Хайнд, Альберт Ефимов, Леонид Жуков и многие другие. Главной новостью научного дня стал анонс создания первого в России института ИИ.
Во второй день конференции, посвященный бизнесу, были представлены новейшие решения Сбера в области искусственного интеллекта. Исполнительный вице-президент СТО Сбербанк Груп Давид Рафаловский презентовал уникальную платформу для работы с искусственным интеллектом ML Space, которая содержит все необходимые инструменты и ресурсы для создания, обучения и развёртывания моделей машинного обучения на динамически масштабируемых высокопроизводительных мощностях SberCloud.
В третий день конференции отдельное внимание было уделено региональным панельным дискуссиям. Свои презентации представили эксперты – ученые, разработчики и профессора вузов от Владивостока до Калининграда. Они рассказали о трендах, вызовах и прикладных задачах будущего. Так, к примеру, эксперты Волгоградского государственного технического университета поделились с участниками конференции последними разработками в области проактивных интеллектуальных систем, рассказали об автоматизации начальных этапов проектирования новых технических решений на основе патентных данных, а также о том, насколько креативным и технически творческим может быть искусственный интеллект. 
Алла Кравец, доктор технических наук, профессор Волгоградского государственного технического университета: «Искусственный интеллект сегодня способен не только создавать музыкальные и художественные произведения, но и решать важные технические задачи, связанные с изобретением новых устройств и технологий. Анализ патентов, научных и технологических статей позволяет определить, в какие направления исследований и разработок нужно направлять средства и силы. Методы глубокого машинного обучения позволяют нам предсказать технологические тенденции будущего, в том числе направления развития самого искусственного интеллекта». 
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка: «Искусственный интеллект находит применение во множестве процессов Сбера: интеллектуальная система управления, риск-менеджмент, комплаенс, работа с персоналом, финансы, персонификация продуктов и сервисов, и т.д. При этом ИИ перестал быть просто коммерческим инструментом для оптимизации бизнес-процессов, теперь он помогает в решении социальных, экологических и других проблем человечества. Нам еще предстоит совершить множество открытий, и я признателен всем нашим партнерам, которые в рамках регионального трека смогли рассказать о своих разработках, тем самым приблизив момент цифровой трансформации нашего общества».
В рамках мероприятия состоялась первая конференция для школьников, интересующихся искусственным интеллектом — AI Journey Junior. Одним из главных событий мероприятия стал открытый урок по ИИ, модератором которого выступил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин. В рамках урока участникам рассказали истории ребят, которые уже создали свои первые ИИ-проекты, победили во множестве специализированных конкурсов.
Завершилась конференция международным онлайн-соревнованием по анализу данных и искусственному интеллекту AIJ Contest. В этом году состязание побило все рекорды популярности, собрав около 1000 дата-сайентистов из 43 государств, в том числе из таких «экзотических», как Гана, Монголия, Шри-Ланка и Эквадор. В AIJ Contest 2020 впервые участвовали школьники, которые решали те же задачи, что и взрослые.
Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка: «AIJ Contest 2020 превзошёл наши ожидания. От участников поступило более 2700 решений, многие из которых выполнены на мировом уровне. Радует, что у нас появилась «постоянная» аудитория: четверть претендентов уже участвовали в наших предыдущих соревнованиях. Но ещё приятнее тот факт, что несмотря на огромное международное представительство, в том числе из таких сильных в плане Data Science государств, как США, Индия, Китай, Сингапур, страны Евросоюза и другие, все призовые места — и у старшеклассников, и у взрослых — достались российским участникам. Это говорит о высоком уровне развития Data Science в стране».

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