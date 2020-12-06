Общество 06.12.2020 19:07
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06.12.2020 19:07
Не успели жители дома №12 по ул. Твардовского в Дзержинском районе пожаловаться на плохую уборку территории после сноса гаражей, как на сигналы волгоградцев тут же отреагировали. Но весьма странным образом. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, сегодня на место демонтажа гаражей пришли двое рабочих, которые своеобразно расправились с оставшимся здесь мусором и остатками стройматериалов. Один из них оттащил какие-то деревяшки в сторону оврага, где и выкинул. Другой набросал хлам в погреб, оставшийся на месте снесенного ангара. «Когда здесь стояли гаражи, всегда была чистота и порядок. Но, если администрация нашла деньги на снос, то почему их нет на зачистку территории после демонтажа?», - недоумевают жители.
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