«Маленькая крышечка – большое добро»: волгоградский вуз присоединился к эколого-благотворительному проекту





В Волгоградском техническом университете стартовала акция «Добрые крышечки» российского эколого-благотворительного проекта. Как сообщили ИА «Высота 102» в вузе, студентам университета предлагают собирать крышечки от пластиковых бутылок с водой или с соком, которые затем отправятся в пункт переработки сырья. А на вырученные средства, которые будут перечисляться в благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам», можно оказать помощь нуждающимся – например, приобрести инвалидную коляску конкретному ребенку или помочь с лечением.

Пока маленькая коробочка установлена в главном корпусе ВГТУ. Куратором проекта стала студентка первого курса факультета информатики и вычислительной техники Светлана Емельяненко. «Дома я уже давно сортирую все отходы и вообще, слежу за этим движением в нашем городе. О проекте «Добрые крышечки» я узнала из интернета и начала собирать еще и их. Сразу появилась мысль, чтобы как можно больше людей привлечь к этому движению. Ведь это так просто и не требует от тебя никаких усилий, а можно реально помочь детям. Сначала хотела наладить такой сбор в подъезде. Но немного пугало, что надо договариваться, убеждать, надо было найти удобное место, чтобы никому не мешало и в то же время оно было на виду. А когда поступила в вуз, узнала, что у нас есть свои волонтеры, которые собирают макулатуру, батарейки, а вот крышечками никто не занимался. Поэтому я с радостью взялась за это дело», - рассказывает девушка.

Пока в университете стоит только одна такая коробочка, где можно оставить крышечки от пластиковых бутылок. По словам Светланы, из-за того, что большинство студентов учатся сейчас дистанционно, крышечек там не очень много. Но девушка надеется, что потом ситуация исправится и появятся другие места для сбора пластика, а ребята начнут заполнять коробочки более активно.

Напомним, в Волгоградской области в некоторых муниципалитетах в качестве эксперимента ведется раздельный сбор мусора, а также установлены емкости рядом с мусорными контейнерами для пластиковых бутылок. А в магазине "МАН" на Центральном рынке Волгограда можно сдать пластиковую тару и получить за это скидку при покупке продуктов. Каждому по силам внести хотя бы небольшую лепту в сохранение нашей экологии.