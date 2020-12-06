В Волгограде два автомобиля врезались в деревья

Происшествия 06.12.2020 09:38
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06.12.2020 09:38
Два ДТП, в которых пострадали водители, случились в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, одна авария произошла в Красноармейском районе на ул. Судостроительной. 37-летний водитель, управляя автомашиной «Киа», во дворе дома №45 не справился с управлением и иномарка врезалась в дерево. Мужчину госпитализировали. Похожее ДТП случилось в Кировском районе.
В 19-50 час. неустановленный водитель, управляя автомашиной «Лада-Ларгус», двигаясь по ул. Веселая Балка со стороны ул. Лазарева, совершил наезд на дерево. В результате ДТП водитель с различными травмами доставлен в больницу.
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