В Дзержинском районе Волгограда девятиэтажка в мороз осталась без тепла

Общество 05.12.2020 15:56
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05.12.2020 15:56
В микрорайоне Семь ветров сотни квартир остались без тепла в доме №58 по улице Землячки. Как сообщили ИА "Высота 102" жильцы девятиэтажки, расположенной в Дзержинском районе Волгограда, батареи остыли сегодня около 13.00. С учетом того, что за окном стоит мороз -7-8 градусов, который к ночи только окрепнет, проживающие в доме семьи всерьез обеспокоены. "Я, конечно, все понимаю, но при такой погоде отключать теплоснабжение - это совсем ненормально. В ноябре нас предупреждали о "плановом" приостановлении подачи тепла. Про декабрь объявлений не было", - жалуются собственники квартир.
Как пояснили в ТСЖ "Содружество", причиной сбоя в работе инженерных систем стало засорение клапанов. Многоквартирный дом №58 по улице Землячки построен в 2006 году.
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