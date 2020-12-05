В Волгограде автоцистерна отбросила подростка на переходе (ВИДЕО)

Происшествия 05.12.2020 10:26
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05.12.2020 10:26
17-летняя девушка получила различные травмы, попав под тяжелый прицеп. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне около четырех часов дня 54-летний водитель, управляя автомашиной «КАМАЗ 5410» с автоцистерной, двигаясь в пос. Горьковский по ул. Волгоградская со стороны ул. Неждановой в сторону ул. Голубятникова, на пешеходном переходе совершил наезд на подростка. Девушка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Подростка доставили в больницу.
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