В Волгоградской области товарняк снес легковушку

Происшествия 04.12.2020 16:41
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04.12.2020 16:41
В Волгоградской области только чудом удалось избежать жертв при столкновении поезда и легкового автомобиля. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Приволжской железной дороги, инцидент произошел накануне в 11:20 на регулируемом железнодорожном переезде на 301 км перегона Бердия – Солодча волгоградского региона Приволжской железной дороги. Грузовой поезд снес "ВАЗ-2107" . Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд при исправно действующей автоматической переездной сигнализации перед приближающимся составом. Машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния предотвратить наезд не удалось. К счастью, пострадавших нет. Причина происшествия – грубое нарушение водителем автомобиля правил дорожного движения при пересечении железнодорожного переезда.
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