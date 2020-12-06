В Волгоградской области мошеннице из детского сада придется вернуть в бюджет почти миллион рублей





В Волгоградской области прокуратура добилась взыскания ущерба с бывшей заведующей детским садом, которая была осуждена за мошенничество. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на материалы Иловлинского районного суда, прокурор района обратился в суд с иском о взыскании с Нили Камаловой 845 тысяч 590 рублей. Эти деньги бывшая руководительница должна будет вернуть в бюджет Иловлинского района. Решение районного суда не вступило в законную силу.

Напомним, приговором Иловлинского районного суда Волгоградской области от 17 декабря 2019 года Ниля Камалова была признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ (10 преступлений), и ч.1 ст.292 УК РФ (5 преступлений). Апелляционным определением Волгоградского областного суда от 28 июля 2020 года приговор изменен только в части назначенного наказания, в остальной части – оставлен без изменения. Окончательный приговор – 3 года 4 месяца условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, Ниля Камалова не сможет занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение полутора лет.

Напомним, Камалова была осуждена за мошенничество с использованием служебного положения и за служебный подлог. Бывшая руководительница детским дошкольным учреждением с сентября 2014 года по декабрь 2017 года издавала фиктивные приказы о замещении, совмещении, доплатах и премиях работникам детского сада. Затем эти сведения она вносила в табели учета рабочего времени, а начисленные деньги к зарплате забирала себе. Кроме того, заведующая фиктивно трудоустроила четверых человек, которые на самом деле на работу не ходили. Их зарплату Камалова также забирала себе.

Ранее ИА «Высота 102» неоднократно публиковало материалы о деятельности заведующей детским садом и депутата Качалинского сельского поселения от «Единой России». Вывести женщину на чистую воду помогли родители детей, которые пожаловались на непосильные поборы на приобретение мебели и игрушек в районную прокуратуру. При этом часть купленных за родительские деньги вещей, как заявляли родители, бесследно исчезла. Однако районные власти всячески покрывали Камалову и не реагировали на сигналы жителей.