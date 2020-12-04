Расследования 04.12.2020 16:01
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04.12.2020 16:01
Центральный районный суд Волгограда отказал следователю в аресте бывшего начальника линейного отделения полиции, который проходит по громкому делу о крушении катамарана. Как сообщили ИА "Высота 102" в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона, прокуратура и адвокат обвиняемого возражали против избрания в отношении него меры пресечения. Надзорный орган полагает, что отсутствуют основания для применения к бывшему силовику такой строгой меры. Анатолия Климова освободили из-под стражи в зале суда.
Как стало известно сегодня утром, бывшего начальника линейного отделения полиции в речном порту Волгограда Волгоградского линейного управления МВД России на транспорте Анатолия Климова задержали московские следователи. По информации столичного межрегионального СУ на транспорте СК России, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
Следствием установлено, что в июне 2018 года обвиняемый, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, осуществлял мероприятия, направленные на выявление преступлений и правонарушений на подведомственной территории. «Располагая данными, что судовладелец, управляет не зарегистрированным маломерным судном — плавучей дачей марки «Елань 12», не имея при этом навыков судовождения и документов на право управления, обвиняемый не пресек совершаемые им противоправные деяния, не устранил угрозу безопасности граждан, не выявил причины административных правонарушений и условия, способствующие их совершению, в том числе, и по причине личной заинтересованности, поскольку на протяжении длительного периода находился в приятельских отношениях с судоводителем», - говорится в сообщении.
Катастрофа на Волге произошла вечером 11 июня 2018 года. Плавучая дача-катамаран «Елань 12» столкнулась с баржей «Капитан Вечеркин» и перевернулась. 11 человек, включая капитана Дмитрия Хахалева, погибли. Позже выяснилось, что в момент трагедии Хахалев был пьян, а катамаран перегружен - вместо максимально допустимых 12 человек на его борту находилось 16 человек. В произошедшей катастрофе следствие усмотрело вину и Леонида Жданова - владельца пристани, где «Елань» швартовалась. Ему было предъявлено обвинение по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц». Однако в суде Жданова оправдали, но следствие обжаловало приговор. Уголовное дело направили на новое рассмотрение.
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