Россельхозбанк поможет жителям и компаниям Волгоградской и Астраханской областей перейти на газомоторное топливо





Волгоградский филиал Россельхозбанка участвует в реализации государственного проекта, направленного на популяризацию и расширение использования природного газа на автомобильном транспорте, коммунальной и сельскохозяйственной технике. На сегодняшний день в регионе зарегистрировано порядка 2,5 тысячи автомобилей, использующих метан.

Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка, в целях реализации госпроекта банк адаптировал кредитные продукты для участников рынка газомоторного топлива. В частности, юридическим лицам РСХБ предлагает кредиты на переоборудование/приобретение автотранспортных средств, использующих газомоторное топливо, приобретение передвижных автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) и на строительство стационарных станций.

Для физических лиц, желающих установить наличном автотранспорте газобалонное оборудование, действует кредитный продукт без обеспечения «Дай газу».

«Мы понимаем, что использование газомоторного топлива – это не только путь к экономии денежных средств для автовладельцев и организаций, но и возможность улучшения экологической ситуации в регионе. Развитие заправочной инфраструктуры, переоборудование техники на альтернативный вид топлива позволит и нашим основным клиентам-сельхозтоваропроизводителям получить положительный экономический эффект», – отметил директор Волгоградского филиала Россельхозбанка Андрей Гавриленко.

Ранее Министерство энергетики страны включило Волгоградскую область в перечень регионов приоритетного развития рынка газомоторного топлива.