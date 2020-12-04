Экономика

Россельхозбанк поможет жителям и компаниям Волгоградской и Астраханской областей перейти на газомоторное топливо

Экономика 04.12.2020 11:56 Новости компаний
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04.12.2020 11:56 Новости компаний


Волгоградский филиал Россельхозбанка участвует в реализации государственного проекта, направленного на популяризацию и расширение использования природного газа на автомобильном транспорте, коммунальной и сельскохозяйственной технике. На сегодняшний день в регионе зарегистрировано порядка 2,5 тысячи автомобилей, использующих метан.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка, в целях реализации госпроекта банк адаптировал кредитные продукты для участников рынка газомоторного топлива. В частности, юридическим лицам РСХБ предлагает кредиты на переоборудование/приобретение автотранспортных средств, использующих газомоторное топливо, приобретение передвижных автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) и на строительство стационарных станций.
Для физических лиц, желающих установить наличном автотранспорте газобалонное оборудование, действует кредитный продукт без обеспечения «Дай газу». 
«Мы понимаем, что использование газомоторного топлива – это не только путь к экономии денежных средств для автовладельцев и организаций, но и возможность улучшения экологической ситуации в регионе. Развитие заправочной инфраструктуры, переоборудование техники на альтернативный вид топлива позволит и нашим основным клиентам-сельхозтоваропроизводителям получить положительный экономический эффект», – отметил директор Волгоградского филиала Россельхозбанка Андрей Гавриленко.
Ранее Министерство энергетики страны включило Волгоградскую область в перечень регионов приоритетного развития рынка газомоторного топлива.

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