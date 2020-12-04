В сгоревшей квартире волгоградской пятиэтажки погиб пенсионер

Происшествия 04.12.2020 09:19
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04.12.2020 09:19
В результате пожара, вспыхнувшего в одной из квартир пятиэтажки на ул. Профсоюзной в Ворошиловском районе, погиб 73-летний мужчина. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 10-23. В квартире горели домашние вещи на площади 8 кв.м. Пожарные расчеты 20-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 10.32 ч. По предварительной версии, пожар произошел из-за неосторожности при курении. Из-за задымления жильцы были выведены на улицу.
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