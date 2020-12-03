В законопроект о переходе Волгоградской области на московское время внесли замечания





Правовое управление Госдумы предлагает подправить законопроект «Об исчислении времени», предусматривающий переход Волгоградской области в московскую часовую зону. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные на сайте Госдумы. Однако эти замечания - только лингвистического характера. «Замечаний правового, юридико-технического характера не имеется», - говорится в заключении.

Напомним, скандальный законопроект о переходе Волгоградской области в московскую часовую зону готовят ко второму чтению в Госдуме. Это событие может состояться уже на следующей неделе. При этом сторонники волгоградского времени не сдаются и, возмущенные почти единогласной поддержкой депутатов Госдумы решения депутатов областной думы, продолжают направлять обращения в Госдуму, президенту России, а также проводить одиночные пикеты в защиту своей позиции.



