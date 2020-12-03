Общество 03.12.2020 11:14
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03.12.2020 11:14
Для борьбы с COVID-19 в Котельниково ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» организована работа современной портативной лаборатории тестирования.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, оперативный штаб «Минерально-химической компании «ЕвроХим» внимательно отслеживает ситуацию в городах присутствия предприятий и принимает все возможное, чтобы препятствовать распространению коронавирусной инфекции.
Надежный и быстрый лабораторный анализ помогает выявить заболевание на ранней стадиии организовать изоляцию заболевших, тем самым защитить здоровых людей от контакта с инфицированными.
Производительность лаборатории позволяет проводить около 24 теста в час. Результаты исследований будут готовы в день сдачи теста или не позднее утра следующего рабочего дня. Это дает возможность оперативно выявлять заболевших и назначать лечение, способствует скорейшему выздоровлению сотрудников, и в целом, сохранению непрерывного рабочего цикла предприятия.
Лаборатория оснащена всем необходимым для диагностики заболевания у сотрудников «ЕвроХим-ВолгаКалия», «ЕвроХим-ВолгаСервиса», «Новомосковск-ремстройсервиса» и других подрядных организаций, задействованных на площадке ГОКа.
Центр тестирования обустроен с соблюдением всех норм и правил безопасности и разместился в жилом районе «Восточный». Лаборатория будет работать пять дней в неделю. В случае необходимости режим работы может измениться на ежедневный.
«Надеюсь, что ввод в работу портативной лаборатории поможет нам остановить распространение вируса, так как экспресс-диагностика – это одна из наиболее действенных мер снижения заболеваемости. Я благодарен нашим коллегам из управления по работе с персоналом, административного управления и «ЕвроХим-ВолгаСервиса» за организацию и обеспечение лаборатории всем необходимым для работы», - отметил исполнительный директор «ЕвроХим-ВолгаКалия» Евгений Сахаров.
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