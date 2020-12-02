На набережной Волгограда возле главной елки появится каток и горки

Общество 02.12.2020 20:25
0
02.12.2020 20:25
Каток и пятиметровые горки установят возле главной елки Волгограда на Центральной набережной. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, рядом с праздничным деревом появятся оригинальные фотозоны. Снимок на память можно сделать в декорированной фоторамке или в тоннеле, который образован внутри светодиодной надписи "2021". Новогодняя елка высотой 22 метра на нижней террасе набережной уже наряжена. Ее украсили полторы тысячи шаров и 3D-гирлянда.
На новогоднем дереве напротив стадиона «Волгоград Арена» 3 декабря голубым цветом подсветится гирлянда в виде крупных снежинок. В прошлом году эта елка украшала Комсомольский сад. До конца недели начнётся монтаж еще одной 18-метровой елки в пойме реки Царица. Компанию ей составят 30 наряженных живых елей.
Уже установлены светящиеся фигуры в Комсомольском саду. Здесь новогоднее настроение создают полюбившиеся горожанам арт-объекты «Резиденция Деда Мороза», «Снежная королева», «Крылья», композиции «Ангелы» и «Пять ёлок». Также праздничные инсталляции украсят сквер Пушкина: помимо фотозоны в виде камина здесь арки со светящимися оленями.
Ожидают волгоградцев новогодние сюрпризы и на Аллее Героев. Наряду с традиционным «звёздным небом» там установят новые декорации: на пересечении Аллеи Героев с пр. Ленина будет смонтирована ёлка высотой 12 метров, украшенная красно-жёлтыми гирляндами в виде флажков. Ещё одно новшество этого года – по-праздничному украсят реконструированный в этом году фонтан «Искусство». Обычно безжизненный в период холодов, этой зимой он заиграет по-новому благодаря светодиодным брызгам и сияющим звездам. Впервые новогоднее дерево установят в Александровском саду, где в этом году завершили благоустройство.
Скоро начнут преображаться и другие районы Волгограда. В Красноармейском районе смонтируют световые фигуры «королевской кареты», «светового коня» и других персонажей. В парке на Тулака поселятся фигурки снеговика и чеширского кота. В Ворошиловском районе праздничное настроение будут создавать Баба Яга, Снегурочка и Дед Мороз. На проспекте Жукова на прогулку выйдут сияющие огнями зайцы, медведи с медвежонком, белки, снеговик-музыкант, семья оленей и волк с подарками.
Реклама
Еще воруют?: в Волгограде неэффективными УК займутся правоохранители02.12.2020 16:25
Общество 02.12.2020 16:25
К Новому году в Волгограде установят световые фигуры почти на 4 миллиона рублей02.12.2020 15:57
Общество 02.12.2020 15:57
Укрощение строптивого: сыну Набиева не дают вернуться в кресло судьи в Волгоградской области02.12.2020 13:38
Общество 02.12.2020 13:38
В Волгограде откроется более 60 елочных базаров02.12.2020 12:31
Общество 02.12.2020 12:31
Скончался муж олимпийской чемпионки и экс-сенатора от Волгоградской области02.12.2020 11:51
Общество 02.12.2020 11:51
В Волгоградской области подешевели рис и макарошки02.12.2020 11:06
Общество 02.12.2020 11:06
Раритетный дебаркадер в Волгоградской области останется государственным01.12.2020 19:49
Общество 01.12.2020 19:49
Прокурор Волгоградской области предлагает штрафовать чиновников за чехарду с капремонтом домов01.12.2020 16:52
Общество 01.12.2020 16:52
Волгоградский регион безвозмездно передал управляющим компаниям 160 тонн дезсредств01.12.2020 15:39
Общество 01.12.2020 15:39
Памятный знак установлен на месте расстрела 12 взрослых и детей под Волгоградом01.12.2020 15:19
Общество 01.12.2020 15:19
В Волгоградской области отловили 27 бешеных животных01.12.2020 14:30
Общество 01.12.2020 14:30
В Волгоградской области из программы капремонта исключат укрепление несущих стен домов01.12.2020 09:02
Общество 01.12.2020 09:02
В Волгограде на двух десятках гаражей оставят «черные метки»01.12.2020 08:44
Общество 01.12.2020 08:44
В ТРК Волгограда прикрыли игровую комнату под вывеской музея30.11.2020 16:39
Общество 30.11.2020 16:39
Президент РФ назначил нового главного спасателя Волгоградской области30.11.2020 16:31
Общество 30.11.2020 16:31
Реклама