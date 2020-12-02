На набережной Волгограда возле главной елки появится каток и горки





Каток и пятиметровые горки установят возле главной елки Волгограда на Центральной набережной. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, рядом с праздничным деревом появятся оригинальные фотозоны. Снимок на память можно сделать в декорированной фоторамке или в тоннеле, который образован внутри светодиодной надписи "2021". Новогодняя елка высотой 22 метра на нижней террасе набережной уже наряжена. Ее украсили полторы тысячи шаров и 3D-гирлянда.

На новогоднем дереве напротив стадиона «Волгоград Арена» 3 декабря голубым цветом подсветится гирлянда в виде крупных снежинок. В прошлом году эта елка украшала Комсомольский сад. До конца недели начнётся монтаж еще одной 18-метровой елки в пойме реки Царица. Компанию ей составят 30 наряженных живых елей.

Уже установлены светящиеся фигуры в Комсомольском саду. Здесь новогоднее настроение создают полюбившиеся горожанам арт-объекты «Резиденция Деда Мороза», «Снежная королева», «Крылья», композиции «Ангелы» и «Пять ёлок». Также праздничные инсталляции украсят сквер Пушкина: помимо фотозоны в виде камина здесь арки со светящимися оленями.

Ожидают волгоградцев новогодние сюрпризы и на Аллее Героев. Наряду с традиционным «звёздным небом» там установят новые декорации: на пересечении Аллеи Героев с пр. Ленина будет смонтирована ёлка высотой 12 метров, украшенная красно-жёлтыми гирляндами в виде флажков. Ещё одно новшество этого года – по-праздничному украсят реконструированный в этом году фонтан «Искусство». Обычно безжизненный в период холодов, этой зимой он заиграет по-новому благодаря светодиодным брызгам и сияющим звездам. Впервые новогоднее дерево установят в Александровском саду, где в этом году завершили благоустройство.

Скоро начнут преображаться и другие районы Волгограда. В Красноармейском районе смонтируют световые фигуры «королевской кареты», «светового коня» и других персонажей. В парке на Тулака поселятся фигурки снеговика и чеширского кота. В Ворошиловском районе праздничное настроение будут создавать Баба Яга, Снегурочка и Дед Мороз. На проспекте Жукова на прогулку выйдут сияющие огнями зайцы, медведи с медвежонком, белки, снеговик-музыкант, семья оленей и волк с подарками.