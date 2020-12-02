Телеком

Музыкальный weekend: «Ростелеком» в Волгограде организовал интерактивное онлайн-шоу

Телеком 02.12.2020 14:49
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02.12.2020 14:49


«Ростелеком» в минувшие выходные организовал для молодежи музыкальное шоу с интерактивными включениями, объединив на онлайн-площадке в социальных сетях известные музыкальные группы Волгограда.
Перед интернет-пользователями в прямом эфире выступили кавер-группа The puhoviks, группа Humanz и дуэт Кальнов/Саврасов. Артисты исполнили свои лучшие композиции, а затем разыграли в интерактивной игре подарки от «Ростелекома». Зрителям и участникам эфира необходимо было за отведенное время правильно ответить на вопросы музыкантов о российском и мировом кино. Лучшим игрокам достались промокоды для бесплатной подписки на мультимедийный сервис Wink.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, онлайн-трансляцию концерта и викторины с артистами в социальных сетях Vk и YouTube посмотрели более 3 500 тысяч зрителей, а в самой игре приняли участие более 90 человек.
«”Ростелеком” постоянно расширяет границы общения с пользователями, разрабатывая все новые сервисы и форматы не только для жизни, учебы, работы, но и для отдыха с семьей и друзьями, создавая необычные интерактивы для аудитории различных возрастов. Онлайн-формат сегодня – это компромиссное решение, позволяющее интересно провести время и не рисковать своим здоровьем. Уверен, что он не потеряет своей актуальности, и в дальнейшем будет востребован, особенно у молодежи», – подчеркнул Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком». 
Дополнительным сюрпризом для зрителей музыкального онлайн-концерта стало участие известного волгоградского блогера Валерии Костыренко, которая на своей странице в «Инстаграм» провела тематический конкурс репостов, а подведение итогов розыгрыша и вручение приза состоялось в студии в прямом эфире шоу.
«Классное и необычное мероприятие в соцсети, когда можно вместе с друзьями побывать на онлайн-концерте клевых волгоградских групп, которые кто-то уже слышал, а кто-то впервые знакомится с их творчеством, да еще и поучаствовать в игре вместе с музыкантами, узнать об их кинопристрастиях.  Уверена, что у моих любимых исполнителей теперь будет еще больше поклонников. И особый восторг: в эти выходные везение было на моей стороне, я выиграла отличный подарок от “Ростелекома”. Спасибо провайдеру за отличное настроение и приз, который достался мне буквально из любимого смартфона», – поделилась радостью Ирина Конарейко, участница интерактивного шоу.
«Ростелеком» в Волгограде на регулярной основе поддерживает мероприятия для молодежи, а также с начала эпидемии COVID-19 организует образовательные и развлекательные активности для различных возрастных аудиторий в онлайн-формате.

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