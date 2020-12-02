В Волгограде в ночном пожаре погиб молодой мужчина





Ночной пожар унес жизнь молодого волгоградца. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о пожаре в деревянном доме на улице Глубинной в Красноармейском районе поступило около часа ночи. Горела и кровля деревянного гаража. Огонь потушили через час. На месте пожарища нашли тело погибшего 36-летнего мужчины. Причина трагедии устанавливается.

В ГУ МЧС по Волгоградской области напоминают, что с наступлением зимнего периода ежегодно наблюдается рост количества пожаров именно в жилом секторе. Нагрузка на отопительные, электронагревательные приборы и электрическую проводку увеличивается в разы и порой приводит к пожару. Нередко возгорания в домах и квартирах случаются и из-за неправильного устройства или использования обогревателей, электрокаминов, печей и дымоходов, подчеркнули в ведомстве.