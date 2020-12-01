



Старый грузопассажирский дебаркадер-529, построенный на Свирской судоверфи в 1961 году, останется у Российской Федерации, так как найти другого владельца для него не удалось. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на итоговый протокол, торги признаны несостоявшимися, так как не было подано ни одной заявки на участие.

Начальная цена дебаркадера-529 была указана в размере 915 тысяч рублей. В 2019 году, согласно открытым источникам, судно пытались продать за 2,3 миллиона рублей. Ни тогда, ни сейчас найти покупателя не удалось.

Плавучий объект длиной 35,4 метра и грузоподъемностью 30 тонн давно не эксплуатируется, его состояние негодное. Объект находится в федеральной собственности и включен в программу приватизации на 2020-2022 годы.





История этой плавучей пристани проекта №47Б в приложенных к лоту документах не сообщается. Только известно, что судно находится в Калаче-на-Дону. Ранее дебаркадер принадлежал АООТ "Волгоградский речной порт". Действующих документов Российского Речного Регистра на годность к плаванию судно не имеет. Стоит на учете Доно-Кубанского филиала Российского Речного Регистра.

Похожий на этот дебаркадер ранее стоял в районе хутора Бобры в акватории Волги. Однако летом 2013 года плавучая пристань сгорела дотла. Дебаркадер, который стоял у Бобров, являлся объектом культурного наследия регионального значения. Он эксплуатировался как речной вокзал в Камышине, а затем был гребной базой спортивного общества "Динамо".



