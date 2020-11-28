Общество

В компании “Виво маркет” применяется многоуровневая система контроля пищевой безопасности

Общество 28.11.2020 09:01 Новости компаний
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28.11.2020 09:01 Новости компаний


На комбинате готового питания, построенном в Кировском районе Волгограда в 2019 году, применяется многоуровневая система контроля пищевой безопасности. Это соответствует требованиям ФЗ-47 о качестве и безопасности пищевых продуктов, который в настоящее время регламентирует работу организаторов школьного питания. 
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, система менеджмента пищевой безопасности компании “Виво маркет” включает несколько десятков пунктов. Среди которых: входной контроль сырья, упаковки и вспомогательных материалов; особый регламент хранения сырья, соблюдение товарного соседства и температурных режимов; соблюдение правил ротации при выдаче сырья в производство; строгий санитарный контроль. 

“Ежедневно рабочие поверхности проверяются с помощью специального прибора - люминометра.  Он позволяет в режиме реального времени в течении одной минуты определить степень чистоты поверхностей производственных линий на предприятии и предпринять, если необходимо, дополнительную мойку и дезинфекцию, - пояснила руководитель отдела пищевой безопасности ООО “Виво маркет” Яна Подмосковная. - Кроме того, санитарно-гигиенические показатели производства контролируются с помощью лабораторных исследований. Берутся смывы с рабочих поверхностей, инвентаря, рук сотрудников, спецодежды. Проверяются воздух и вода”.

Проводится и лабораторный контроль - предприятие работает с тремя аккредитованными лабораториями. Мясное сырье, мясо птицы, а также выпускаемые из них полуфабрикаты подлежат исследованию каждые 15 дней. Выпускаемые полуфабрикаты и готовая продукция исследуются на микробиологические, физико-химические показатели, показатели безопасности, а также радиологию. 
“На предприятии очень строго соблюдается поточность, это касается и персонала, и продукции. Сырье, полуфабрикаты, готовая продукция, отходы - все перемещается только по разрешенным маршрутам. Например, сырье из “черной” зоны не может сразу попасть в стерильно чистую “белую” зону, только после специальной обработки”, - пояснила Яна Подмосковная
Очень строго соблюдается внутреннее положение о порядке проведения медосмотров, а также профессиональной гигиенической подготовке и аттестации сотрудников “Виво маркет”.
Разработана и исполняется программа, которая регламентирует порядок проведения дератизации и дезинсекции. Внедряются процедуры, которые призваны анализировать возможные опасности загрязнений и предупреждать о них. 
В планах предприятия - сертификация системы менеджмента безопасности пищевой продукции, организованной на комбинате, на соответствие требованиям международного стандарта ИСО 22000.
Напомним, компания “Виво маркет” является организатором питания в школах пяти районов Волгограда: Красноармейского, Ворошиловского, Дзержинского, Краснооктябрьского и Тракторозаводского.

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