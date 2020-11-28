В компании “Виво маркет” применяется многоуровневая система контроля пищевой безопасности

Общество 28.11.2020 09:01 Новости компаний
0
28.11.2020 09:01 Новости компаний
На комбинате готового питания, построенном в Кировском районе Волгограда в 2019 году, применяется многоуровневая система контроля пищевой безопасности. Это соответствует требованиям ФЗ-47 о качестве и безопасности пищевых продуктов, который в настоящее время регламентирует работу организаторов школьного питания.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, система менеджмента пищевой безопасности компании “Виво маркет” включает несколько десятков пунктов. Среди которых: входной контроль сырья, упаковки и вспомогательных материалов; особый регламент хранения сырья, соблюдение товарного соседства и температурных режимов; соблюдение правил ротации при выдаче сырья в производство; строгий санитарный контроль.
“Ежедневно рабочие поверхности проверяются с помощью специального прибора - люминометра. Он позволяет в режиме реального времени в течении одной минуты определить степень чистоты поверхностей производственных линий на предприятии и предпринять, если необходимо, дополнительную мойку и дезинфекцию, - пояснила руководитель отдела пищевой безопасности ООО “Виво маркет” Яна Подмосковная. - Кроме того, санитарно-гигиенические показатели производства контролируются с помощью лабораторных исследований. Берутся смывы с рабочих поверхностей, инвентаря, рук сотрудников, спецодежды. Проверяются воздух и вода”.
Проводится и лабораторный контроль - предприятие работает с тремя аккредитованными лабораториями. Мясное сырье, мясо птицы, а также выпускаемые из них полуфабрикаты подлежат исследованию каждые 15 дней. Выпускаемые полуфабрикаты и готовая продукция исследуются на микробиологические, физико-химические показатели, показатели безопасности, а также радиологию.
“На предприятии очень строго соблюдается поточность, это касается и персонала, и продукции. Сырье, полуфабрикаты, готовая продукция, отходы - все перемещается только по разрешенным маршрутам. Например, сырье из “черной” зоны не может сразу попасть в стерильно чистую “белую” зону, только после специальной обработки”, - пояснила Яна Подмосковная.
Очень строго соблюдается внутреннее положение о порядке проведения медосмотров, а также профессиональной гигиенической подготовке и аттестации сотрудников “Виво маркет”.
Разработана и исполняется программа, которая регламентирует порядок проведения дератизации и дезинсекции. Внедряются процедуры, которые призваны анализировать возможные опасности загрязнений и предупреждать о них.
В планах предприятия - сертификация системы менеджмента безопасности пищевой продукции, организованной на комбинате, на соответствие требованиям международного стандарта ИСО 22000.
Напомним, компания “Виво маркет” является организатором питания в школах пяти районов Волгограда: Красноармейского, Ворошиловского, Дзержинского, Краснооктябрьского и Тракторозаводского.
Реклама
По химозным теплицам в Волгоградской области ударят федеральным законом28.11.2020 12:51
Общество 28.11.2020 12:51
Без горячей еды и воды: жильцы волгоградской многоэтажки оказались «заложниками» своего соседа28.11.2020 12:13
Общество 28.11.2020 12:13
В центре Волгограда голый участок поймы засаживают елями28.11.2020 11:22
Общество 28.11.2020 11:22
Трассы в Волгоградской области окутал туман28.11.2020 10:11
Общество 28.11.2020 10:11
В Волгограде муниципалитет помог решить коммунальную проблему в доме ветерана медслужбы27.11.2020 17:56
Общество 27.11.2020 17:56
Не благодарите: пенсионерам Волгоградской области накинули 150 рублей к прожиточному минимуму27.11.2020 16:42
Общество 27.11.2020 16:42
Начальник УФСБ емко высказался о спецоперации под Волгоградом27.11.2020 16:13
Общество 27.11.2020 16:13
Волгоградский ветеран стал счастливее после разговора с губернатором27.11.2020 16:03
Общество 27.11.2020 16:03
Школьники Волгоградской области примут участие в международной конференции AI Journey27.11.2020 15:50
Общество 27.11.2020 15:50
В Волгограде ветеран медслужбы до смерти устала от цинизма коммунальщиков27.11.2020 15:18
Общество 27.11.2020 15:18
Коронавирус забрал жизни двух мужчин из Волгоградской области в цвете лет и «замел следы»27.11.2020 13:15
Общество 27.11.2020 13:15
Коронавирус в Волгоградской области захватывает новые жертвы27.11.2020 12:00
Общество 27.11.2020 12:00
Контртеррористическое учение охватит район Волгоградской области27.11.2020 09:25
Общество 27.11.2020 09:25
Около 750 тысяч жителей Волгоградской области получают почтовые отправления без паспорта и извещений27.11.2020 09:02
Общество 27.11.2020 09:02
В Волгоградской области продлили ограничительные меры для самых уязвимых27.11.2020 09:02
Общество 27.11.2020 09:02
Реклама